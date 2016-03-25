Bí quyết làm đẹp của diễn viên phim Hậu duệ mặt trời

Được mệnh danh là nữ diễn viên có vẻ đẹp không tuổi, Song Hye Kyo, một trong những niêm tự hào của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đã chiếm trọn trái tim của nhiều khán giả thông qua diễn xuất rất ấn tượng của mình trong các bộ phim ăn khách, và gần đây nhất là phim nhiều tập Hậu duệ mặt trời . Cô có làn da nhiều người mơ ước, trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều. Tất cả là nhờ những bí quyết làm đẹp mà Song Hye Kyo luôn tâm đắc từ trước đến nay.

Song Hye Kyo là một trong những ngôi sao có khuôn mặt mộc rất đẹp với làn da khỏe mạnh mà chúng ta có thể thấy qua các phân cảnh trong phim Hậu duệ mặt trời. Chế độ ăn của Song Hye Kyo cũng rất chuẩn và khỏe mạnh, cô ít ăn chocolate, nước ngọt, trà đen và đồ ăn vặt. Bên cạnh đó, cô tăng cường ăn nhiều trái cây, rau, và cá. Một loại rau củ cô thường ăn trong nhiều món yêu thích là bí đỏ. Theo Song Hye Kyo, nó rất tốt cho sức khỏe và giảm sưng phù. Song Hye Kyo thường xuyên uống nước. Cô uống 2 ly nước mỗi buổi sáng khi thức dậy và 1,5 lít nước mỗi ngày.

Về chăm sóc da, cô thường kết hợp các loại mỹ phẩm chất lượng cao và cả phương pháp tự nhiên. Song Hye Kyo là gương mặt của Laneige, một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Hàn Quốc trong nhiều năm liền. Cô rất thích dùng lotion dưỡng ẩm mỗi buổi sáng và tối đồng thời dùng mặt nạ ngủ để giữ da luôn trẻ trung.

Bí quyết làm đẹp của mỹ nhân phim Hậu duệ mặt trời cũng dùng những nguyên liệu tự nhiên, ví dụ như:

Mặt nạ lòng trắng trứng và mật ong

Lấy một lòng trắng trứng trộn với một thìa mật ong thiên nhiên, đắp lên mặt và đợi đến khi khô, rửa lại với nước. Cô dùng mặt nạ này 2 tuần 1 lần.

Mặt nạ mật ong

Trộn một phần mật ong với hai phần nước, massage đều khắp mặt rồi rửa sạch với nước. Song sử dụng mặt nạ này hai tuần một lần.

Làm đẹp với nước đá

Cô massage mặt bằng đá trong mùa hè để làm săn chắc da và làm khuôn mặt trông thon gọn hơn.

2. Chế độ tập luyện của giai nhân phim Hậu duệ mặt trời

Song Hye Kyo thực hiện chế độ tập thể dục 4 ngày một tuần. Cô tập nhiều bộ môn khác nhau như pilates, yoga, spin, và kick-boxing. Sau đó, cô tắm nước nóng để thư giãn cơ bắp của mình. Trong lúc tắm, cô dùng thảo mộc tự nhiên để thư giãn.

3. Trang điểm để đẹp hơn

Song Hye Kyo - nữ diễn viên xinh đẹp của phim Hậu duệ mặt trời ít khi trang điểm dày vì cô luôn ý thức giữ da khỏe đẹp. Cô thích dùng BB Cream vì nó che khuyết điểm nhưng vẫn giữ vẻ tự nhiên của da. Cô còn dùng kẻ mắt nước và mascara, với mắt nước cô vẽ 1 đường khá mảnh, hất ở đuôi sau đó chuốt mascara.