Bí mật cách làm đẹp da cho phụ nữ ở tuổi 50

Muốn chăm sóc làm đẹp da ở tuổi 50, thời điểm mà thời kì mãn kinh ảnh hưởng đến gần như mọi phụ nữ, bắt đầu bằng việc suy giảm estrogen liên tục, khiến sản xuất collagen giảm mạnh và da trở nên khô hơn đáng kể, bạn cần có một chiến lược chăm sóc da toàn diện.

Những thay đổi của làn da ở độ tuổi lão hóa là không thể thay đổi nhưng có rất nhiều cách làm đẹp da ở tuổi 50 , các sản phẩm trẻ hóa da, các phương pháp chăm sóc da mặt, điều trị da cho phụ nữ trên 50 tuổi lựa chọn khi muốn chăm sóc làn da đẹp tự nhiên trẻ hơn tuổi.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bước vào độ tuổi 50, tốc độ lão hóa da tăng tốc đáng kể, để cải thiện tình hình, bạn cần phải bổ sung ngay các chất chống oxy hóa, làm dịu da vào buổi sáng. Hãy dùng thử các loại serum, huyết thanh và kem dưỡng ẩm chống oxy hóa để cải thiện độ đàn hồi của da hiệu quả. Nên ưu tiên sử dụng các sản phẩm có chứa Pentapeptide (một hợp chất hóa học trong nhiều sản phẩm mới) có thể giúp thúc đẩy các tế bào da sản sinh nhiều collagen hơn, hỗ trợ giúp da trông săn chắc hơn. Phương pháp điều trị theo toa và kem retinoid cũng là lựa chọn nên cân nhắc.

Lựa chọn kem chống nắng phù hợp với tình trạng da

Kem chống nắng giúp ngăn chặn những thiệt hại lâu năm ẩn giấu bên dưới làn da như nếp nhăn và màu da không đồng đều. Bước vào tuổi 50, làn da sẽ trở nên khô, thô ráp và nhạy cảm hơn. Do đó, nên sử dụng kem chống nắng có ít nhất 7% kẽm oxit và SPF 30 trở lên - với cả khả năng chống tia UVB và UVA mỗi ngày kèm theo một loại kem dưỡng da để tăng độ ẩm cho da.

Bổ sung kem mắt dưỡng da đẹp tuổi 50



Kem mắt dưỡng da vùng mắt hạn chế nếp nhăn xuất hiện ở tuổi 50

Nếu chưa có, hãy bổ sung ngay kem mắt trong thói quen dưỡng da hàng ngày của bạn. Dù bạn có chăm chỉ mát xa, đắp mặt nạ để cải thiện quầng thâm và vết chân chim quanh mắt thì vùng da quanh mắt cũng sẽ vẫn dần sần sùi (do mất collagen). Thử chọn các sản phẩm có chứa chất tăng cường collagen, chẳng hạn như retinoids, peptide hoặc axit glycolic.

Lựa chọn loại sữa rửa mặt nhẹ nhàng

Làn da khô, thô ráp và nhạy cảm hơn đòi hỏi phải thay sang sữa rửa mặt dịu nhẹ, tránh gây khô da cũng như giúp các chất dưỡng ẩm ở các bước chăm sóc da phía sau phát huy hiệu quả hơn.

Những lưu ý về tẩy da chết cho da ở độ tuổi 50

Lựa chọn sản phẩm tẩy da chết như Renova hoặc Retin-A, sẽ là lựa chọn hiệu quả nhất cho da bong tróc, khuyến khích sự thay đổi tế bào và sản sinh collagen. Nếu làn da bạn không thể dung nạp retinoids, có thể đổi sang sản phẩm có axit glycolic hoặc peptide thay thế, chúng sẽ ít gây kích ứng hơn.

Ngoài ra, do bước vào độ tuổi 50, làn da nhạy cảm hơn do chức năng bảo vệ của da trở nên kém hơn trong việc ngăn chặn các chất gây kích ứng bên ngoài, hiểu đơn giản là da mỏng hơn, khô hơn và dễ bị tấn công từ bên ngoài hơn. Vì vậy, bạn có thể phải giảm bớt tần suất tẩy tế bào chết sang 2 tuần/1 lần.

Các mẹo làm đẹp tự nhiên cho làn da tuổi 50 của bạn



Ăn ngủ điều độ, bổ sung nhiều nước và hoa quả để có làn da tuổi 50 đẹp tự nhiên

- Nếu đang hút thuốc thì nên dừng lại. Nghiên cứu cho thấy hút thuốc sớm làm lão hóa làn da.

- Nói không với các tiệm tắm nắng và việc tắm da. Tránh ánh nắng mặt trời trong khoảng từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều là lúc tia nắng mặt trời có cường độ mạnh nhất. Nếu đi ngoài trời hãy đội mũ bảo vệ, áo sơ mi dài tay, quần dài và kính râm. Các vấn đề tàn nhang, đốm đồi mồi, và các vết nám đều có liên quan đến phơi nắng.

- Kiểm tra tầm soát ung thư thường xuyên để tránh ung thư da. Nếu có những thay đổi làm bạn lo lắng, hãy gọi bác sĩ ngay lập tức. Những người già, da trắng có nguy cơ cao và phải kiểm tra hàng năm.

- Có thể sử dụng máy tạo độ ẩm trong phòng để làm dịu da khô.

- Ăn nhiều rau xanh, hoa quả và uống đủ nước. Dinh dưỡng tốt giúp cơ thể phục hồi làn da. Uống nhiều nước giúp da đủ nước từ trong ra ngoài.

- Sử dụng một số phương pháp thẩm mỹ da như tiêm Botox có thể làm giảm nếp nhăn trên khuôn mặt. Chất làm đầy nếp nhăn có thể làm đầy đặn làn da, làm trẻ hóa làn da, cải thiện màu da. Hoặc sử dụng các phương pháp chăm sóc da, tái tạo bề mặt bằng laser có thể cải thiện làn da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời, sẹo, nếp nhăn và các vấn đề khác trên khuôn mặt.

Một vài bước đơn giản ở trên là tất cả những gì bạn cần để chăm sóc làn da đẹp tuổi 50 khi bạn già đi. Những mẹo làm đẹp tự nhiên này sẽ giúp các bạn cải thiện ngoại hình đáng kể.