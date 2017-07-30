Không ít người tìm đến thuốc giảm cân nghe những lời quảng cáo đường mật để rồi rước vạ vào thân, một số thì ăn kiêng kham khổ mong lấy lại vóc dáng thon gọn mà không biết đến một phương pháp khác hiệu quả và an toàn hơn nhiều, đó là mát xa với rượu gừng.

Phụ nữ thường dễ tích tụ mỡ nhất ở những vùng như bụng, bắp tay và bắp đùi. Nhược điểm này là nỗi ám ảnh thường trực của chị em, gây thiếu tự tin và mất thẩm mỹ trầm trọng mỗi khi mặc áo trễ vai hoặc những chiếc đầm ôm gợi cảm.

Gừng là loại gia vị thơm ngon có rất nhiều lợi ích về sức khỏe và làm đẹp . Một trong số đó là giảm cân và đốt cháy mỡ hiệu quả. Nó chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như kali, niacin, phốt pho và vitamin C, giúp cung cấp protein cho cơ thể, điều chỉnh và cân bằng sự trao đổi chất, hỗ trợ phân hủy carbonhydrate thành năng lượng có ích.

Khi kết hợp gừng và rượu sẽ làm tăng tác dụng lên gấp nhiều lần. Rượu làm tăng xúc tác để gừng phát huy tác dụng tốt hơn. Chỉ cần sử dụng rượu gừng trong một thời gian, bạn sẽ nhận được kết quả như ý.

Chuẩn bị:

- 1kg gừng tươi.

- 1 lít rượu trắng.

- 1 hũ thủy tinh dung tích khoảng 2 lít.

Cách làm:

- Gừng rửa sạch, cạo hết lớp vỏ bên ngoài rồi cho vào cối giã nát.

- Hũ thủy tinh rửa thật sạch, phơi nắng cho khô ráo.

- Cho số gừng vừa giã nát vào hũ thủy tinh rồi đổ hết 1 lít rượu trắng vào.

- Cuối cùng đậy kín nắp bình, cất bình vào nơi thoáng mát tránh ánh nắng mặt trời trong khoảng 1 tháng là có thể sử dụng được.

Cách sử dụng:

- Đầu tiên bạn tắm sạch với nước ấm để loại bỏ hết bụi bẩn, lớp tế bào chết trên da, thông thoáng lỗ chân lông. Lúc này da mới có thể hấp thụ hết dưỡng chất từ rượu gừng.

- Đeo bao tay ni lông rồi lấy một ít rượu gừng thoa trực tiếp lên vùng bụng, bắp tay, bắp đùi cần giảm mỡ.

- Mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn trong 15 - 20 phút, đến khi cảm thấy da nóng lên tức rượu gừng đã bắt đầu phát huy tác dụng, mát xa thêm khoảng 10 phút nữa.

- Cuối cùng, rửa sạch vùng da vừa mát xa bằng nước sạch, tránh để quá lâu vì thành phần trong rượu có thể gây hại da.

- Áp dụng cách này mỗi buổi tối trước khi đi ngủ để việc giảm mỡ đạt hiệu quả tốt nhất.

Lưu ý:

- Rượu gừng có thể áp dụng cho mọi vùng da thừa mỡ trên cơ thể, trừ khuôn mặt. Da mặt cực kỳ nhạy cảm, không nên thoa rượu gừng.

- Rửa sạch da sau mỗi lần mát xa với rượu gừng để tránh đỏ rát da hoặc nổi mụn.