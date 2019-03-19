Bài tập giảm nếp nhăn quanh miệng hiệu quả cao

Một trong những cách tốt nhất để làm săn chắc cơ mặt, tăng độ đàn hồi cho da và giảm nếp nhăn vùng miệng chính là tập thể dục. Chính vì vậy, chỉ cần siêng năng tập luyện các bài tập giảm nếp nhăn quanh miệng , bạn sẽ thấy tổng thể khuôn mặt sẽ có sự thay đổi kinh ngạc, thon gọn, săn chắc, các nếp nhăn mờ nhanh chóng. Do đó, để làm chậm quá trình lão hóa, giảm thiểu các nếp nhăn vùng khóe miệng, các chị em hãy thực hiện một số bài tập sau đây:

Bài tập này rất tốt cho vùng cơ miệng, các chị em hãy hít một hơi thật sâu và ngậm chặt môi để giữ đầy không khí trong miệng. Lúc này, hai má sẽ phồng lên, các chị em hãy dùng tay ôm trọn phần má và hai tai. Tiếp theo nhẹ nhàng đẩy hoặc dùng tay ép vào 2 má trong khoảng 5-10 giây. Sau cùng nhẹ nhàng buông tay ra để nhả không khí từ từ. Động tác này các chị em hãy lặp lại khoảng 5-10 lần/ngày.

Bài tập số 2 thực hiện động tác 10 lần

Đầu tiên các chị em hãy há miệng và dùng môi che phủ toàn bộ răng. Sau đó cố gắng di chuyển cơ hàm về phía trước mặt, trong khi dùng ngón tay trỏ chống lại cằm. Cuối cùng nhẹ nhàng trả môi hàm về vị trí tự nhiên. Động tác này giúp da vùng khóe miệng căng và đàn hồi tốt hồi. Lặp lại động tác 10 lần.

Bài tập số 3:

Động tác này hơi khó thực hiện, tuy nhiên nó lại rất tốt cho các cơ vùng quanh khóe miệng, giảm nếp nhăn hiệu quả, đồng thời giúp tăng cường cơ hàm cũng như cơ dưới lưỡi. Động tác này các chị em cần giữ cổ, lưng và đầu nằm trên đường thẳng. Sau đó, đặt cả hai nắm tay dưới cằm và nhấn lưỡi hướng xuống dưới cằm. Kết hợp với đó là đẩy cằm chống lại lực nắm tay bên dưới, giữ nguyên tư thế khoảng 30 giây, rồi nhẹ nhàng trả lại vị trí ban đầu và thực hiện động tác 10 lần.

Bài tập số 4:

Bài tập số 4

Bài tập này có hiệu quả trong việc nâng cơ gò má và giảm nguy cơ chảy xệ da ở vùng má và quanh khóe miệng. Động tác này cũng phải giữ cho lưng và đầu trên một đường thẳng. Đồng thời, giữ cho môi trên và môi dưới chạm nhau trong khi cố gắng kéo phần cằm xuống dưới giữ khoảng 5 – 10 giây. Động tác này lặp lại nhiều lần tùy ý.

Bài tập số 5:

Bài tập số 5

Bài tập này, trước hết các bạn phải làm ấm cơ mặt bằng cách cố gắng phát âm những nguyên âm khác nhau như A, O, E, U, I. Cứ như vậy thực hiện liên tục động tác cho đến khi bạn cảm giác toàn bộ mặt đang nóng lên là đúng.

Các động tác trên đều có tác dụng rất tốt trong việc giảm nếp nhăn 2 bên miệng. Tuy nhiên, sự lão hóa theo thời gian là điều khó tránh khỏi vì thế bên cạnh việc luyện tập các bài tập để trị nếp nhăn, các chị em cũng nên thoa kem chống nắng hàng ngày để bảo vệ da. Bởi ánh nắng mặt trời chính là nguyên nhân góp phần làm giảm collagen và độ đàn hồi của da. Khi collagen bắt đầu xấu đi, da không còn săn chắc, có nhiều nếp nhăn, đặc biệt là nếp nhăn xung quanh khóe miệng. Chính vì vậy, các bạn đừng quên thoa kem chống nắng trước khi ra khỏi nhà, bảo vệ da cẩn thận để hạn chế sự hình thành nếp nhăn mới.

Bổ sung các thực phẩm giàu dinh dưỡng giảm sự hình thành nếp nhăn

Bên cạnh đó, các chị em cũng cần sử dụng kem dưỡng ẩm cho da để làm giảm các dấu hiệu của nếp nhăn quanh vùng miệng. Để dưỡng ẩm kỹ các chị em cũng có thể sử dụng mặt nạ dưỡng ẩm, điều này cũng góp phần đáng kể vào việc làm giảm nếp gấp quanh miệng, mũi và má. Ngoài ra, các chị em cũng hãy ăn nhiều thức ăn chứa vitamin, uống nhiều nước, muối khoáng để làm tăng nhanh quá trình trao đổi chất, cho da được tái sinh và giúp phần da bên khóe miệng không bị khô, hình thành nếp nhăn.