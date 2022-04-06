4 thành phần từ nhà bếp tạo ra sản phẩm tẩy tế bào chết tự nhiên tốt nhất cho da bạn

Làm đẹp 06/04/2022 14:15

Tẩy da chết là chìa khóa để mở ra làn da mịn màng hơn, sáng hơn, tươi hơn và sạch hơn. Tất cả chúng ta đều biết điều này nhưng không phải loại tẩy tế bào chết mỹ phẩm nào cũng có thể phù hợp với làn da của chúng ta. 

4 thành phần từ nhà bếp tạo ra sản phẩm tẩy tế bào chết tự nhiên tốt nhất cho da bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với việc tẩy tế bào chết quá nhẹ nhàng hoặc quá mài mòn sẽ đều tổn hạ cho da.Đã đến lúc bắt đầu "săn lùng" sản phẩm hoàn hảo và tự chế biến hỗn hợp tẩy tế bào chết ngay tại nhà với các thành phần có tác dụng làm dịu làn da của bạn, loại bỏ bất kỳ sự khó chịu, kích ứng hoặc dị ứng tiềm ẩn nào. 

Tẩy tế bào chết tự làm không chỉ là một cách thú vị để mang lại làn da mướt mát mà còn hứa hẹn sự tinh khiết, tốt đẹp và minj mạng với làn da. Tiếp cận với 4 nguyên liệu này trong nhà bếp của bạn để tự tẩy tế bào chết và mang lại cho làn da của bạn mọi thứ tự nhiên nhất.

Cà phê

4 thành phần từ nhà bếp tạo ra sản phẩm tẩy tế bào chết tự nhiên tốt nhất cho da bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cà phê là biểu tượng của caffein, nó chứa nhiều chất chống oxy hóa để hồi sinh làn da cộng với kết cấu mịn của nó cho phép tẩy tế bào chết hiệu quả, giải phóng làn da của bạn khỏi da chết và bụi bẩn. 

Cà phê còn giúp da đều màu, không bị xỉn màu, giảm sưng viêm và bọng mắt. Để làm hỗn hợp tẩy tế bào chết này, tất cả những gì bạn cần làm là trộn một ít cà phê đã xay mịn với dầu ô liu và tẩy tế bào chết cho da.

Đường

4 thành phần từ nhà bếp tạo ra sản phẩm tẩy tế bào chết tự nhiên tốt nhất cho da bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những viên đường quá lớn và có thể làm tổn thương da mặt nếu được sử dụng để tẩy da chết dù ở mức độ nhẹ. Vì vậy, tốt nhất bạn nên tránh xa đường tẩy tế bào chết trên da. Tuy nhiên, cơ thể và đôi môi của bạn có thể được hưởng lợi rất nhiều từ nó. Thoa môi bằng đường rất được khuyến khích để loại bỏ đôi môi nứt nẻ và bong tróc. Ngoài ra, nó cũng rất tốt cho da. Thoa đường ma sát nhẹ sẽ cải thiện lưu thông máu rất nhiều, thúc đẩy sự thay đổi tế bào. Bạn cũng có thể làm đẹp mọi thứ bằng cách sử dụng đường nâu. Trộn đường và dầu ô liu hoặc dầu jojoba rồi dùng hỗn hợp này để tẩy tế bào chết.

Bột yến mạch

Bên cạnh việc trở thành một phần của món bánh pudding yến mạch và hạt chia hoặc kẹp với vào bánh kếp và bánh ngọt của bạn, bột yến mạch dạng keo có những lợi ích tuyệt vời cho làn da của bạn. 

4 thành phần từ nhà bếp tạo ra sản phẩm tẩy tế bào chết tự nhiên tốt nhất cho da bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể sử dụng bột yến mạch để tẩy tế bào chết trên da một cách nhẹ nhàng mà không gây ra bất kỳ mối lo ngại nào về tình trạng khô da. Bột yến mạch có đặc tính bảo vệ và nuôi dưỡng da, đồng thời làm sạch da, giảm viêm, đẩy lùi tác hại của tia UV, làm dịu mẩn đỏ hoặc kích ứng và củng cố hàng rào bảo vệ da. Trộn bột yến mạch với nước và thoa hỗn hợp kết cấu lên khắp mặt.

Trà xanh

4 thành phần từ nhà bếp tạo ra sản phẩm tẩy tế bào chết tự nhiên tốt nhất cho da bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh là giải pháp toàn diện cho tất cả các vấn đề của thời hiện đại với da. Tất nhiên, nó làm dịu sự đầy hơi nhưng nó cũng giúp làm giảm sắc tố da, bã nhờn dư thừa, mụn trứng cá, xỉn màu và lỗ chân lông bị tắc. 

Tẩy tế bào chết cho da bằng trà xanh có thể giúp hạn chế tác động của tất cả những điều độc hại từ môi trường và để lại làn da khỏe mạnh hơn bằng cách làm sạch sâu. Cắt mở gói trà xanh và trộn bột với sữa đông để đảm bảo cung cấp độ ẩm liên tục đồng thời cho da.

Theo Femina

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