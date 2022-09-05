3 công dụng tuyệt vời của vaseline các chị em nên biết

Tiết kiệm được rất nhiều chi phí chỉ với 1 hũ vaseline và vô vàng công dụng thần kì

Dưỡng ẩm cho làn da

Công dụng dưỡng ẩm da của vaseline là cực kỳ tuyệt vời, đặc biệt là vào mùa khí hậu hanh khô hoặc mùa lạnh. Ảnh minh họa: Internet

Nếu nhắc đến các công dụng của vaseline trong làm đẹp thì không thể không nhắc tới công dụng dưỡng ẩm cho làn da. Công dụng dưỡng ẩm da của vaseline là cực kỳ tuyệt vời, đặc biệt là vào mùa khí hậu hanh khô hoặc mùa lạnh. Với các vùng da khô, bong tróc thì vaseline chính là người bạn cần thiết nhất lúc này.

Vaseline không chỉ dùng được cho mặt mà còn dùng cho toàn thân. Chúng ta có thể dùng Vaseline như kem dưỡng ẩm hàng ngày cho body, hiệu quả mà nó mang lại cho da sẽ không thua kém các loại kem dưỡng ẩm đắt tiền khác.Vaseline rất lành tính nên với loại da nào đi nữa vẫn có thể dùng được.

À nếu bạn có da chân bị khô nhiều thì trước khi lên giường đi ngủ thì hãy thoa Vaseline lên cả bàn chân sau đó đeo vớ vào rồi đi ngủ. Ngay hôm sau tỉnh dậy bạn sẽ thấy vùng da khô ráp của mình mềm mượt hơn hẳn.

Dùng để tẩy trang

Cũng nhiều lúc chúng ta gặp trúng tình huống cần tẩy trang nhưng hết mất nước tẩy trang, những lúc này bạn chỉ cần dùng một miếng bông tẩy trang nhỏ thấm hỗn hợp Vaseline nước sạch dùng tẩy trang cũng rất sạch.

Vaseline có thể làm sạch ngay lớp phấn trang điểm trên da, kể cả lớp mascara khó trôi trên mi. Với cách tẩy trang này vùng da mắt cũng được làm dịu một cách nhẹ nhàng.Vấn đề tẩy trang cũng được xử lý một cách rất tiện lợi.

Ngăn chặn phồng rộp da

Khi mang những đôi giày mới, chúng ta rất dễ gặp phải tình trạng bị phồng rộp gót chân vô cùng đau đớn Ảnh minh họa: Internet

Khi mang những đôi giày mới, chúng ta rất dễ gặp phải tình trạng bị phồng rộp gót chân vô cùng đau đớn. Để ngăn chặn ma sát tạm thời nguyên nhân gây ra vấn đề trên bạn chỉ cần sử dụng một chút vaseline thoa vào vùng da tiếp xúc trực tiếp với gót giày để có được cảm giác thoải mái hơn.

Sở hữu mái tóc óng mượt như tơ bằng cách chăm sóc siêu đơn giản này Bạn có nghĩ rằng có khả năng làm tóc mềm mượt và óng ả như trong quảng cáo không? Mục tiêu chắc chắn có thể đạt được nếu bạn đưa một số quy trình đơn giản vào thói quen chăm sóc tóc hàng ngày của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-cong-dung-tuyet-voi-cua-vaseline-cac-chi-em-nen-biet-494333.html