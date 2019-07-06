3 chế độ ăn kiêng giúp dễ dàng lấy lại vóc dáng nhanh chóng nhất

Làm đẹp 06/07/2019 16:31

Cùng điểm qua những chế độ ăn kiêng giảm cân giúp da đẹp, dáng thon, đem lại nhiều lợi ích cho chị em phụ nữ. Đây cũng là những chế độ ăn kiêng được dự đoán sẽ trở thành xu hướng trong năm 2019.

Còn gì đáng sợ hơn với phái nữ khi bước lên bàn cân và nhận thấy số cân tăng vùn vụt. Chế độ ăn uống không phù hợp, công việc văn phòng ít hoạt động, ... sẽ dẫn đến thừa cân và  tích tụ mỡ thừa ở những vùng không mong muốn. Điều này cũng sẽ khiến cơ thể thêm phần nặng nề, mệt mỏi. Để khắc phục điều này, chị em thường tìm đến cách tăng cường luyện tập và áp dụng các phương pháp ăn kiêng riêng biệt. Vậy nên chọn chế độ ăn kiêng nào mang đến hiệu quả cao?

CHẾ ĐỘ ĂN KIÊNG KETO

Chế độ keto bắt đầu được áp dụng vào những năm 1920. Trong thời gian tới, Keto được dự đoán là xu hướng dinh dưỡng dành cho phái đẹp sẽ tiếp tục dẫn đầu. Đây là phương pháp được thiên thần Victoria’s Secret Adriana Lima, diễn viên Halle Berry hay cô chị nhà Kardashian áp dụng. 

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Chế độ keto là phương pháp được thiên thần Victoria’s Secret Adriana Lima áp dụng hiệu quả

Phương pháp này có nền tảng là hạn chế hàm lượng đường glucose, cơ thể sẽ chuyển sang trạng thái Ketosis. 

Ketosis là trạng thái mà cơ thể tìm đến nguồn năng lượng Ketones. Đây là nguồn năng lượng thay thế được sản sinh từ chất mỡ dự trữ.Theo đó, nguyên tắc của chế độ ăn kiêng này là giảm mạnh lượng tinh bột nạp vào cơ thể đồng thời thay vào đó là dùng chất béo có lợi. 

Trong chế độ ăn giảm cân Keto, cần hạn chế tối đa việc bổ sung thực phẩm giàu carbs như bánh mì, bánh quy, cơm cùng các loại đường bổ sung và phần lớn trái cây.

Những thực phẩm thay thế đó là thực phẩm giàu chất béo như thịt, bơ, phô mai, kem đặc, các loại hạt. Các loại rau củ xanh như bông cải xanh, súp lơ, hành, dưa chuột sẽ giúp nạp một lượng protein vừa phải. 

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Bơ và trứng là những thực phẩm giàu chất béo tốt luôn được khuyến khích

Chế độ Keto là một cách hiệu quả để giảm cân có ưu điểm là không cần phải cân đong đo đếm lượng calo thu nạp. Tuy nhiên, điểm trừ của phương pháp này là có thể dẫn tới một số thiếu hụt về dinh dưỡng và ảnh hưởng tới thận nếu theo lâu dài.

CHẾ ĐỘ ĂN ĐỊA TRUNG HẢI (MEDITERRANEAN DIET)

Phương pháp ăn kiêng này có ưu điểm là rất tốt nhất cho não bộ, kéo dài tuổi thọ và giúp trẻ lâu. Đây là chế độ ăn giảm cân dựa theo cách ăn uống theo truyền thống của cư dân Hy Lạp và miền nam nước Ý trong những năm 1950 – 1960.

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Những món ăn Địa Trung Hải bổ dưỡng, dễ tiêu và rất thú vị

Trong chế độ ăn này, người dân Địa Trung Hải sẽ dùng nhiều loại trái cây, rau quả, đậu quả, ngũ cốc nguyên cám, dầu oliu, các loại hạt. 

Thay vì dùng các loại dầu và chất béo khác, dầu oliu có vai trò quan trọng là nguồn chất béo ưu tiên. Đây là phương pháp ủng hộ việc dùng nguồn đạm động vật chính từ cá và hạn chế việc thu nạp trứng, gia cầm, thịt đỏ và các chế phẩm từ sữa.

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Dùng nhiều loại trái cây, rau quả, đậu quả, ngũ cốc nguyên cám, dầu oliu, các loại hạt

Một điểm thú vị nữa đó là, trong khi dùng bữa sẽ uống một ly rượu vang (một ly mỗi ngày cho phụ nữ). Kết quả nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, kết hợp chế độ ăn này với tập thể dục hàng ngày sẽ giúp chị em có một trái tim khỏe mạnh và  giữ được thân hình đẹp tự nhiên.

Chế độ ăn kiêng lowcarb

Chế độ ăn kiêng Low-carbohydrate là chế độ ăn cắt giảm chất bột đường. Không chỉ giúp giảm cân hiệu quả mà đây còn là phương pháp chữa bệnh béo phì và tiểu đường hiệu quả. Để có được vóc dáng hoàn hảo, những thiên thần xinh đẹp của hãng đồ lót nổi tiếng Victoria’s Secret đã tích cực áp dụng thực đơn ăn kiêng low-carb và kết hợp với luyện tập thể dục. 

Chế độ ăn kiêng này dựa theo nguyên lý “low-carb, high fat, high protein”. Theo đó, người ăn kiêng sẽ nói không với những loại thức ăn chứa nhiều carbohydrate (chất bột đường). Đồng thời, được ăn thoải mái những loại thức ăn chứa hàm lượng cao protein và chất béo.

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Chế độ ăn kiêng Low-carbohydrate là chế độ ăn cắt giảm chất bột đường

Trong chế độ ăn low-carb:

Cần phải kiêng tuyệt đối những món ăn gồm:

- Ngũ cốc và các loại hạt: khoai, ngô, đậu, lúa, gạo, cơm, bánh mì, phở, hạt điều, mè, đậu phộng, đậu nành.

- Bánh ga tô, đường, sữa, kẹo, nước ngọt

- Các loại hoa quả ( người ăn kiêng phải kiêng tất cả các loại hoa quả trong ít nhất 2 tuần đầu ăn kiêng theo chế độ low-carb,)

- Tất cả các loại thức ăn nhanh

Có thể ăn thoải mái những món ăn sau trong chế độ ăn low-carb:

-  Các loại thịt và mỡ

-  Tất cả các loại trứng

-  Các loại hải sản

-  Bơ và pho mat

-  Dầu thực vật hoặc dầu làm từ mỡ động vật

-  Một số loại rau xanh và củ  chứa nhiều chất xơ, không chứa đường và tinh bột (chẳng hạn như măng, bí, su hào, cần tây, rau má, rau muống, dưa chuột đã gọt vỏ…)

-  Các loại gia vị

Khi áp dụng chế độ ăn kiêng Low-carb, người ăn kiêng chỉ cần áp dụng thật nghiêm ngặt trong 2 tuần đầu tiên. Sau khoảng thời gian này, nếu cảm thấy thèm những món có chứa carbohydrate thì người ăn kiêng có thể bỏ qua chế độ này 1 hay 2 ngày một tuần.  Không vì thế mà chế độ low-carb mất đi hiệu quả. Đây được 

Không những giúp giảm cân, duy trì vóc dáng mà Low-carb còn tốt cho sức khỏe. Đó cũng chính là lý do khiến không ít người xem đây là phương pháp ăn kiêng hoàn hảo, trở thành lối sống suốt đời. 

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Giảm cân an toàn, hiệu quả với chế độ ăn kiêng low carb đúng cách

Với một chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp đạt được hiệu quả giảm cân tốt nhất. Bạn cần dựa vào tình trạng sức khỏe và trạng thái vật lý của cơ thể để chọn lựa chế độ ăn kiêng phù hợp nhất. Bên cạnh áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh, bạn cần kết hợp bài tập tập thể dục mỗi ngày. Sở hữu thân hình thon gọn trong thời gian ngắn sẽ là điều không quá khó.

Ai nghĩ ăn kiêng là khổ chẳng qua do họ chưa biết đến món ngon này mà thôi!

Ai nghĩ ăn kiêng là khổ chẳng qua do họ chưa biết đến món ngon này mà thôi!

Đừng nghĩ ăn kiêng chỉ có rau luộc khoai luộc trứng luộc, tôi có món ngon này không chỉ giúp giảm cân mà còn cực kỳ đẹp mắt nữa!

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