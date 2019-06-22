Tiền Giang sắp có dự án nhà ở xã hội hơn 2.000 mét vuông

Khu đất đễ triển khai dự án Nhà ở xã hội thị xã Gò Công, hiện do Nhà nước quản lý, mặt bằng đã được giải phóng. Tổng mức đầu tư dự kiến cho công trình nhà ở xã hội này khoảng 28 tỷ đồng.

Thông tin từ Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho hay, đơn vị này đang tiến hành mời thầu dự án Nhà ở xã hội thị xã Gò Công (khu phố 3, phường 5, thị xã Gò Công). Hồ sơ mời thầu sẽ được phát hành từ ngày 24/6 đến ngày 26/8/2019.

Thị xã Gò Công sắp có dự án nhà ở xã hội.

Đây là dự án được xây dựng để phục vụ nhu cầu về nhà ở cho người dân địa phương và cán bộ, công nhân trên địa bàn thị xã Gò Công. Dự án có tổng diện tích sử dụng đất là 2.213,7m2, gồm có diện tích xây dựng nhà ở, đường nội bộ và công viên cây xanh, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 28 tỷ đồng.

Với dự án nhà ở xã hội này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cho biết phần đất thực hiện dự án đang được Nhà nước quản lý, mặt bằng đã được giải phóng. Nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện thực hiện theo quy định tại luật Kinh doanh bất động sản và luật Đất đai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tien-giang-sap-co-du-an-nha-o-xa-hoi-hon-2000-met-vuong-328860.html