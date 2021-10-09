Ngôi nhà "đại cát' sẽ mang đến vận may, tài lộc cho gia chủ thường có 3 đặc điểm này

Không gian sống 09/10/2021 07:00

Ngôi nhà mà có những đặc điểm này gia chủ giàu sang phú quý, sung túc 3 đời.

Nhà vuông vức, vững chãi

Hình vuông và hình chữ nhật là hai hình dáng biểu tượng cho đất, nơi nâng đỡ nuôi sống vạn vật.

Những ngôi nhà vuông vắn mang ý nghĩa phú quý, phúc lộc vuông tròn, cân bằng âm dương ngũ hành hơn là những mảnh đất bị khuyết góc.

Nhà có chim về làm tổ

Một ngôi nhà nếu có chim về làm tổ, hoặc tổ dơi, thì đó là biểu hiện phong thủy tốt. Người xưa thường nói “đất lành chim đậu”, những dấu hiệu này chính là điềm báo mảnh đất bạn đang ở vô cùng có lộc.

Ngôi nhà 'đại cát' sẽ mang đến vận may, tài lộc cho gia chủ thường có 3 đặc điểm này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn càng sống lâu ở ngôi nhà có chim về làm tổ sẽ càng dễ dàng phát tài, giàu có, cuộc sống vô cùng viên mãn. Vợ chồng con cái tâm đầu ý hợp hạnh phúc trọn đời.

Vì vậy, nếu như bạn phát hiện nhà mình có chim hoặc ong về xây tổ thì nên giữ nguyên hiện trạng không nên xua đuổi chúng đi để tài lộc tới nhà.

Cửa ra vào sáng sủa nhiều ánh sáng

Theo phong thủy học, cửa ra vào là nơi quan trọng giúp đón sinh khí. Lối ra vào cũng đại diện cho cách năng lượng đi vào nhà và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của bạn. Bởi vậy, cửa ra vào cần được quan tâm nhiều khi bạn muốn ngôi nhà có phong thủy tốt.

Điều đầu tiên, cửa ra vào không được có đồ đạc tích tụ. Nhiều người có thói quen hay cất giữ đồ trước cửa hoặc sau cánh cửa nhưng điều đó là sai lầm. Hãy loại bỏ sự lộn xộn, chất đống và thay vào đó là lối ra vào cần gọn gàng, thoáng đãng.

Ngoài ra cửa ra vào thường tiếp giáp khu vực huyền quan trước khi đến phòng khách. Hãy đảm bảo không gian này đủ ánh sáng, thêm bóng đèn khi cần thiết và nếu chúng hỏng phải được thay đổi ngay lập tức.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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