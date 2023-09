Mách bạn cách dùng điều hòa vừa thoải mái vừa tiết kiệm tiền điện cho gia đình cực hiệu quả

Nhiều chuyên gia khuyên rằng không nên để nhiệt độ điều hòa thấp hơn 26 độ C để tiết kiệm năng lượng. Mức nhiệt độ dưới 26 độ C, điều hòa sẽ tiêu thụ khá nhiều điện năng.

Một số nghiên cứu cho thấy với điều hòa 1,5 mã lực bật ở 28 độ C trong phòng rộng 18m2 qua một đêm (khoảng 8 tiếng), mức tiêu thụ điện thường khoảng 8 kWh.

Nếu bật điều hòa 28 độ C qua đêm thì tốn bao nhiêu điện?

Nếu phòng lớn hơn 18m2, dù dùng điều hòa inverter thì lượng điện năng tiêu thụ cũng không tiết kiệm đáng là bao.

Về vấn đề bật điều hòa nhiệt độ 28 độ C có phải là mức tiết kiệm nhất hay không thì câu trả là lời không hẳn. Mức nhiệt 28 độ C chỉ là mức tương đối. Việc điều chỉnh nhiệt độ còn tùy thuộc vào nhiệt độ bên ngoài và cảm nhận của người sử dụng. Các nhà nghiên cứu thì cho rằng nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ ngoài trời chênh lệch 5 độ C sẽ giúp tiết kiệm điện nhất.

Mẹo sử dụng điều hòa tiết kiệm điện nhất

Với hiệu quả mang lại giúp chúng ta có không khí mát và thỏa mái hơn thì đi kèm theo đó điều hòa chính là thiết bị ngốn nhiều tiền điện nhất trong các gia đình. Vậy làm sao để tiết kiệm điện năng khi sử dụng điều hòa nhiệt độ?

Dưới đây là một số mẹo hay để sử dụng điều hoà giúp tiết kiệm điện năng.

Không tắt/bật điều hòa nhiều

Một số người thường tắt điều hòa khi đã đủ lạnh, bật quạt cho đỡ tốn, khi nào phòng nóng tiếp tục bật lên. Nhưng thực tế, cách này lại tiêu tốn điện năng hơn do điều hòa phải khởi động lại nhiều lần, khiến máy hỏng nhanh hơn.

Theo các chuyên gia điện máy, bật/tắt điều hoà liên tục sẽ làm máy nén, động cơ quạt phải khởi động lại nhiều lần và làm lạnh đến nhiệt độ cài đặt khi mà nhiệt độ phòng tăng lên. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ làm tiêu tốn một lượng điện năng lớn gấp 3 lần mức năng lượng cần để duy trì độ lạnh của phòng. Lời khuyên của các chuyên gia là nên bật hoặc tắt điều hòa khoảng 30 phút trước khi ra hoặc vào phòng.

Chọn chế độ “dry”

Chế độ Dry (biểu tượng hình giọt nước) tiêu thụ ít điện năng hơn do điều hòa hút hơi ẩm khỏi phòng, làm không khí khô ráo, không oi bức. Tuy nhiên, người dùng nên sử dụng chế độ này trong trường hợp môi trường có độ ẩm cao, trên 60%.

Còn trong điều kiện khô nóng, độ ẩm dưới 50%, hãy chọn chế độ Cool. Các chuyên gia khẳng định, điều hoà cài đặt ở chế độ Cool sẽ làm căn phòng mát hơn cài đặt ở chế độ Dry. Đặc biệt, trong những ngày trên nắng nóng lên tới trên 40 độ C thì chế độ Dry hầu như không có tác dụng, chúng chỉ làm căn phòng nóng và khó chịu.

Ngoài ra, khi mới bật điều hòa, bạn có thể bật quạt để không khí trong phòng lưu thông nhanh hơn, giúp làm mát tốt hơn. Sau khoảng 10-15 phút khi phòng đã đủ mát thì có thể tắt điều hòa.

Nên vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa định kỵ để loại bỏ bụi bẩn bên trong điều hòa, giúp không khí đi qua điều hòa tốt hơn, đảm bảo khả năng làm mát được duy trì.