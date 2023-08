Gia chủ trồng ngay 5 loại cây trước nhà: Vừa hợp phong thủy, vừa nhận nhiều sinh khí và tài lộc, tránh được những xui rủi trong cuộc sống

Ngày nay có rất nhiều cơ quan hay công viên, sân vườn lại trồng cây cọ cảnh vì nó không chỉ đẹp, dễ trồng mà còn rất hữu ích. Đây là loại cây thích nghi tốt với nhiều điều kiện khí hậu, dù trồng nội thất hay ngoại thất. Không chỉ vậy, nó còn có tác dụng điều hòa, cải thiện và thanh lọc không khí rất lớn, đặc biệt hấp thụ khói thuốc lá và chất độc tồn dư do tàn thuốc lá gây nên.

Với tán lá to tròn cùng vẻ xanh mượt, cây cọ cảnh có ý nghĩa mang niềm vui tròn đầy, sự hi vọng, may mắn tài lộc đến với gia chủ, như chiếc quạt lớn xua đi những điều xấu, giữ lại điềm lành, của cải.