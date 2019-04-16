DN của “đại gia” Dương Thị Bạch Diệp bị bêu tên vì nợ thuế

Trong danh sách các đơn vị nợ thuế tính đến kỳ 2/2019 vừa được Cục thuế TP.HCM công bố có Công ty TNHH BĐS Diệp Bạch Dương của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp.

Cục thuế TP.HCM vừa công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế đến kỳ 2/2019. Tính đến ngày 28/2/2019, TP.HCM có 1.691 đơn vị nợ thuế với tổng số tiền lên đến 5.299 tỷ đồng. Doanh nghiệp nợ thuế cao nhất lên đến 818 tỷ đồng, trong khi có đơn vị chỉ nợ 11,3 triệu đồng.

Đứng đầu danh sách nợ thuế là Chi nhánh Công ty TNHH Đá Xây dựng Bình Dương tại TP.HCM với số tiền 818 tỷ đồng. Kế đến là Công ty TNHH BĐS Thành Ngân với tiền nợ thuế là 190 tỷ đồng; HTX Vận tải hàng hoá và hành khách Hải Âu (129 tỷ đồng); Công ty cổ phần Thanh Niên (120 tỷ đồng); Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 8 (114 tỷ đồng).

Doanh nghiệp của nữ "đại gia" Dương Thị Bạch Diệp có tên trong danh sách nợ thuế.

Trong danh sách này có không ít doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản như Công ty Đầu tư xây dựng phát triển nhà Hoàng Phúc (50 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xây dựng Hữu Nhân (42 tỷ đồng); Công ty TNHH Thương mại – xây dựng kinh doanh nhà Tân Hồng Uy (40 tỷ đồng).

Đáng nói, trong đó có Công ty TNHH BĐS Diệp Bạch Dương nợ thuế 36 tỷ đồng. Doanh nghiệp này do bà Dương Thị Bạch Diệp đại diện pháp luật, người vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tải sản vào tháng 1/2019.

Trước đó, Cục thuế TP.HCM cũng đã công khai thông tin của 76 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản nợ thuế tính đến tháng 1/2019 với tổng số tiền lên đến gần 800 tỷ đồng.

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