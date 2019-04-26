Đình chỉ thi công nếu chủ đầu tư dự án Lancaster Eden không trả lại vỉa hè chiếm dụng

Chủ đầu tư dự án Khu biệt thự Lancaster Eden chiếm dụng một phía vỉa hè đường Trần Lựu, quận 2, TP.HCM để thi công công trình. Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đề nghị cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả lại vỉa hè, nếu không sẽ đình chỉ thi công.

Mới đây, theo phản ánh của người dân tại khu đô thị An Phú – An Khánh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM và nhất là phụ huynh học sinh tại 2 trường tiểu học Nguyễn Hiền và trường THCS Trần Quốc Toản, chủ đầu tư dự án Khu biệt thự Lancaster Eden đã chiếm dụng một phần vỉa hè đường Trần Lưu để thi công công trình. Điều này đã khiến cho việc đi lại của người dân không an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đây là dự án do Công ty TNHH Hush Creative, doanh nghiệp có liên quan của Tập đoàn Trung Thuỷ (TTG Holding), làm chủ đầu tư.

Chủ đầu tư dự án Lancaster Eden bị người dân phản ánh vì lấn chiếm vỉa hè trong khi thi công dự án. Theo phản ánh, chủ đầu tư dự án Khu biệt thự Lancaster Eden chiếm vỉa hè, nhiều người dân, nhất là các em học sinh, không có lối đi bộ. Trong khi dưới lòng đường các xe tải nặng, xe ben chở vật liệu ra vào công trình thường xuyên. Đây là dự án siêu sang, chỉ dành cho người giàu khi mỗi căn biệt thự tại đây được bán với giá lên đến 100 tỷ đồng. Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết, từ phản ánh của người dân, sở đã mời Công ty TNHH Hush Creative làm việc nhằm trả lại vỉa hè, lập lại trật tự giao thông khu vực dự án Lancaster Eden. Tuy nhiên đại diện doanh nghiệp này không đến dự họp.

Dự án vẫn đang trong giai đoạn thi công. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải Thành phố đã đề nghị Sở Xây dựng và UBND quận 2 yêu cầu chủ đầu tư dự án Khu biệt thự Lancaster Eden phải hoàn trả lại diện tích vỉa hè đường Trần Lưu đã chiếm dụng. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện, đề nghị Sở Xây dựng và UBND quận 2 đình chỉ thi công dự án. Trong khi dự án lấn chiếm vỉa hè thì bên dưới lòng đường, xe tải và xe ben chở vật liệu thường xuyên ra vào công trường. Nhiều phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Hiền lo lắng cho sự an toàn cho các em học sinh khi đi qua tuyến đường này. Được biết, Khu biệt thự Lancaster Eden là dự án thuộc phân khúc bất động sản siêu sang, dành cho người giàu khi toàn dự án chỉ có 12 căn biệt thự, giá bán lên đến 100 tỷ đồng/căn. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 10.300m2.

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