Đình chỉ thi công nếu chủ đầu tư dự án Lancaster Eden không trả lại vỉa hè chiếm dụng

Mới đây, theo phản ánh của người dân tại khu đô thị An Phú – An Khánh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM và nhất là phụ huynh học sinh tại 2 trường tiểu học Nguyễn Hiền và trường THCS Trần Quốc Toản, chủ đầu tư dự án Khu biệt thự Lancaster Eden đã chiếm dụng một phần vỉa hè đường Trần Lưu để thi công công trình. Điều này đã khiến cho việc đi lại của người dân không an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đây là dự án do Công ty TNHH Hush Creative, doanh nghiệp có liên quan của Tập đoàn Trung Thuỷ (TTG Holding), làm chủ đầu tư.