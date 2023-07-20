Chuyên gia phong thủy mách bạn 2 loại cây cảnh nghe tên tưởng 'lộc lá', nhưng để trong phòng ngủ sẽ làm Thần Tài phật ý

Trong phòng ngủ, nhiều người thích đặt một số cây phong thủy để mang đến sự tươi mới, thanh lọc không khí. Thậm chí, có một số cây đặt trong phòng ngủ còn mang ý nghĩa phong thủy cực tốt như cây lưỡi hổ, trầu bà... Tuy nhiên, có 2 cây cảnh mang ý nghĩa phong thuỷ tốt nhưng cần tránh đặt trong phòng ngủ.

Phòng ngủ cũng là nơi chưa năng lượng âm, trong khi đó cây kim tiền là loại cây mang năng lượng dương mãnh mẽ. Vì vậy đặt trong phòng ngủ sẽ giúp “triệt tiêu” đáng kể nguồn năng lượng âm và khiến phong thuỷ căn phòng trở nên bất ổn. Ngược lại, nếu được đặt ở phòng khách, cây kim tiền sẽ tăng thêm năng lượng dương, từ đó giúp tinh thần của các thành viên trong nhà thoải mái, chiêu tài đón lộc vào nhà.

Chỉ nghe tên thôi, nhiều người đã biết cây kim tiền liên quan đến tiền bạc và nên trồng trong nhà để mong cuộc sống đủ đầy, giàu sang phú quý. Tuy nhiên, chỉ khi đặt ở vị trí phù hợp, loại cây này mới “phát huy” được khả năng và mang đến vượng khí.

Theo góc độ khoa học, kim tiền là loại cây có cơ chế quang hợp như bình thường, tức là nhả khí CO2 và hấp thụ O2 vào ban đêm nên nếu đặt trong phòng ngủ, chúng có thể khiến chúng ta cảm thấy bí bách, mệt mỏi và ngột ngạt. Thậm chí trong thời gian dài, điều này có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ gia chủ.

Vì vậy, để cây kim tiền phát triển tốt và phù hợp với phong thuỷ, bạn nên đặt cây ở những nơi nhiều ánh sáng tự nhiên như phòng khách, cửa sổ, hành lang, bàn làm việc… hoặc cạnh cửa ra vào.

Cây trúc phát tài

Bạn nên đặt cây ở phòng khách hoặc bàn làm việc thay cho phòng ngủ, bởi đây là vị trí đem lại tài lộc, may mắn cho gia chủ

Lá của cây trúc phát tài có màu xanh xòe rộng, cây thường có chiều cao 1m, rộng 10cm nếu trồng bên ngoài. Cây tươi tốt, tràn đầy năng lượng, là biểu tượng của may mắn, tài lộc nên được nhiều người chọn trồng trong nhà.

Mặc dù có sức sống mãnh liệt, dễ thích nghi ở các điều kiện môi trường khác nhau, thậm chí có thể sống ở nơi ít ánh sáng nhưng bạn không nên đặt cây trong phòng ngủ. Tốt hơn hết bạn nên đặt cây ở phòng khách hoặc bàn làm việc, bởi đây là vị trí đem lại tài lộc, may mắn cho gia chủ. Hơn nữa, vẻ bề ngoài của cây rất đẹp nên khi đặt trong phòng khách sẽ giúp trang trí nội thất. Còn phòng ngủ là nơi kín đáo, đặt trúc phát tài ở đây sẽ khó phát huy được hết ý nghĩa tốt đẹp của cây.

Nên lựa chọn loại cây phù hợp cho từng căn phòng trong nhà

Một số lưu ý khi chọn cây cảnh trong phòng ngủ

- Không trồng những loại cây cảnh to để tránh làm vướng lối đi, cản trở việc di chuyển và che khuất tầm nhìn trong phòng ngủ.

- Không nên đặt các loại cây có độ ẩm sinh trưởng cao ở đầu giường, nếu không việc tưới nước thường xuyên sẽ tạo cơ hội cho vi sinh vật sinh sôi, ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ. Thay vào đó, hãy đặt những loại cây ít có nhu cầu về nước như lan quân tử, văn trúc, hoàng kim cát…

- Tránh đặt những loại hoa có mùi hương quá nồng đậm như hoa ly, oải hương, tulip,… để tránh làm bí bức, ngột ngạt trong phòng ngủ.

- Không nên đặt những loại cây có gai, lá nhọn trong phòng ngủ.

- Không đặt những loại cây mang ý nghĩa phong thủy xấu.