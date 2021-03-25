Ý nghĩa hoa mẫu đơn - Vua của các loài hoa

Những bông hoa to có đường kính khá lớn từ 20-30cm. Màu sắc hoa cũng rất đa dạng, nếu hoa mẫu đơn trắng mang nét thanh thoát thì mẫu đơn hồng lại có chút gì đó dịu dàng, trong khi đó thì mẫu đơn đỏ và vàng lại vô cùng rực rỡ.

Ý nghĩa hoa mẫu đơn là gì? Người ta tìm thấy loài hoa này từ cách đây khoảng 4000 năm tại Tây Tạng, Trung Quốc. Vẻ đẹp của mẫu đơn khó có loài hoa nào có thể sánh được và từ lâu chúng đã được con người công nhận và ưa chuộng.

Còn tại Trung Quốc - quê hương của loài hoa mẫu đơn, loài hoa này được mệnh danh là "quốc sắc thiên hương", chúng là biểu tượng của sự thanh cao, vương giả và sắc đẹp bậc nhất.

Tại Nhật Bản, hoa mẫu đơn được ưa chuộng bởi vẻ đẹp và thần thái độc nhất vô nhị. Mặc dù vậy, ngoài ý nghĩa biểu trưng cho sự vương giả, hoa mẫu đơn tại Nhật Bản còn được xem là loài hoa của hạnh phúc gia đình. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chậu hoa mẫu đơn hoặc những bức tranh mẫu đơn trong phòng khách của một gia đình Nhật.

Hoa mẫu đơn được mệnh danh là vua của các loài hoa, chúng là biểu tượng giàu sang, phú quý và quyền lực

Có một giai thoại kể lại rằng ngày xưa, chỉ có cung vua chúa mới được trồng loài hoa này, nhân gian tuyệt đối không được trồng. Hình ảnh hoa mẫu đơn cũng được nhiều người biết đến qua những chiếc mũ đội đầu của công chúa, phi tần thời ấy.

Do đó, cho đến tận ngày nay, khi nhắc đến hoa mẫu đơn, người ta vẫn thường nghĩ về sự giàu sang, phú quý.

Và hoa mẫu đơn cũng trở thành loài hoa có ý nghĩa đặc biệt để dành tặng nhau nhân dịp khai trương, chúc mừng, thay cho lời cầu chúc người nhận sẽ có được cuộc sống đong đầy, an khang, sung túc.

Còn ở Phương Tây, hoa mẫu đơn mang hàm ý của “sự e lệ". Điều này có lẽ lấy cảm hứng từ những cánh hoa mỏng manh nhưng rất đỗi yêu kiều.

Tại Việt Nam, chúng ta hầu như tiếp nhận tất cả những ý nghĩa cao đẹp kể trên khi nghĩ về loài hoa này.

2. Ý nghĩa hoa mẫu đơn trong cuộc sống

Hoa mẫu đơn chính là hình ảnh của sự giàu có, quyền uy, sức mạnh và phú quý trong cuộc sống. Vì lý do đó mà nó được dùng rất nhiều trong các dịp lễ tết hoặc dùng để tặng trong các ngày khai trương với mong muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với người nhận.

Hoa mẫu đơn chính là hình ảnh của sự giàu có, quyền uy, sức mạnh và phú quý trong cuộc sống

3. Ý nghĩa hoa mẫu đơn trong tình yêu

Loài hoa này còn được xem là được cho là mang đến sự may mắn, lòng chung thủy sắc son, mong muốn về một cuộc sống vẹn tròn tình yêu đôi lứa. Ngoài ra, hoa mẫu đơn còn mang thông điệp của sự xin lỗi và niềm hối hận trong tình yêu và cuộc sống.

Loài hoa này còn được xem là được cho là mang đến sự may mắn, lòng chung thủy sắc son

4. Ý nghĩa hoa mẫu đơn theo màu sắc

+ Hoa mẫu đơn đỏ - tình yêu và hạnh phúc

Được xem là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu, sự may mắn, lòng chung thủy sắc son. Thuở xa xưa, người ta thường trưng bày hoa mẫu đơn đỏ trong phòng khách với mong muốn giúp những cô gái trong gia đình có nhiều chàng trai đến cầu hôn.

Hoa mẫu đơn đỏ

Có rất nhiều truyền thuyết về tình yêu liên quan đến loài hoa có màu sắc đỏ rực này, như khi người con trai mỗi ngày tặng một bông hoa mẫu đơn đỏ cho người tình trong 999 ngày liên tiếp thì họ sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Hoa mẫu đơn đỏ mang một sức hút vô cùng mãnh liệt, là biểu tượng của sự sang trọng và đầy quyến rũ. Nó tượng trưng cho vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy và rạng ngời của người phụ nữ đẹp.

+ Hoa mẫu đơn trắng - vẻ đẹp tinh khôi

Loài hoa này mang biểu tượng của vẻ đẹp tinh khôi và nồng nàn, chúng thanh khiết tựa như hạt sương ban mai. Ngoài ra, mẫu đơn trắng còn mang ý nghĩa của sự tinh tế, đẳng cấp, sang trọng, sự chân thành, hạnh phúc và đầy tính trang nhã.

Hoa mẫu đơn trắng mang biểu tượng của vẻ đẹp tinh khôi và nồng nàn, chúng thanh khiết tựa như hạt sương ban mai

Trong phòng khách trang trí vài cây hoa mẫu đơn trắng sẽ giúp ngôi nhà toát lên vẻ sang trọng, sự hạnh phúc, chân thành và tao nhã sẵn sàng cuốn hút bất cứ ai khi bước vào nhà.

+ Hoa mẫu đơn tím - biểu tượng của sự giàu sang

Đây là sắc hoa không chỉ khiến người ta mê mẩn bởi vẻ đẹp bên ngoài mà còn chính từ ý nghĩa sâu xa bên trong mà chúng mang lại. Màu tím của hoa mẫu đơn giống như một người phụ nữ đầy quyền lực với đôi mắt buồn nhưng không kém phần quyến rũ. Vì thế, hoa mẫu đơn tím luôn được các vua chúa, cung tần mỹ nữ ưa chuộng, từ đó vang danh khắp bốn phương, đặc biệt là Châu Âu.

Hoa mẫu đơn tím

Hoa mẫu đơn tím thường được trồng khắp cung điện như một ánh hào quang tỏa sáng mang đến niềm vui, sự may mắn và thành công. Đặc biệt, trong phong thủy, hoa mẫu đơn tím đem đến cho gia chủ niềm vui, sự thành công và may mắn.

+ Hoa mẫu đơn hồng - gửi gắm trọn yêu thương

Sắc hoa này mang đến sự dịu nhẹ và e ấp giống như một thiếu nữ vừa mới lớn, nó đơn giản nhưng quyến rũ và sang trọng. Nếu chọn mẫu đơn hồng làm quà tặng nàng thì điều đó có nghĩa là người tặng thầm công nhận những nét đẹp của người mà họ yêu thương. Màu hồng còn chứng tỏ sự tươi trẻ, lòng chân thành và vô cùng lãng mạn.

Hoa mẫu đơn hồng

Ngoài ra, hoa mẫu đơn hồng cũng chính là sắc hoa có ấn tượng khá sâu sắc và càng được nhiều người ưa chuộng hơn. Điều thấy rõ nhất là người ta thường dùng hoa mẫu đơn hồng để tặng và gửi gắm tình cảm, tình yêu đến người khác, dùng trong các dịp lễ, hội lớn trong năm.

+ Hoa mẫu đơn vàng - đam mê và khát vọng

Nếu hoa mẫu đơn trắng nhẹ nhàng thì hoa mẫu đơn vàng mang sắc màu rực rỡ vô cùng tươi trẻ. Những cánh hoa vàng thể hiện niềm đam mê và khát vọng muốn cháy hết mình của thời tuổi trẻ. Hoa mẫu đơn vàng cũng tượng trưng cho sự nhiệt huyết và không bao giờ gục ngã trong hành trình của mình dù là chông gai như thế nào.

Hoa mẫu đơn vàng

5. Phương pháp trồng và chăm sóc hoa mẫu đơn

Ngày nay, hoa mẫu đơn chủ yếu được nhân giống bằng phương pháp gieo hạt, giâm cành hoặc chiết cành. Thời điểm thích hợp nhất để gieo trồng loại hoa này là từ tháng 8 đến tháng 12 hằng năm.

Đây là giống hoa khó tính nên đất trồng phải là loại đất mềm, tơi xốp, giàu chất dinh và thoát nước tốt. Cây cũng không thích hợp với đất mặn.

Thời gian đầu vừa trồng thì không nên tưới quá nhiều nước. Khi cây đã phát triển ổn định thì nên thường xuyên tưới nước cho cây, đừng để đất bị khô. Và chỉ bón phân cho cây khi chúng bắt đầu đâm chồi nảy lộc (thường là vào mùa xuân).

Nên thường xuyên cắt bỏ những lá khô, cành khô sau mỗi đợt cây ra hoa hoặc sau đợt rét lạnh để giúp cây thoáng và sạch hơn, hạn chế sâu bệnh.

Thời điểm thích hợp nhất để gieo trồng loại hoa này là từ tháng 8 đến tháng 12 hằng năm

Hy vọng bài viết trên đã giúp độc giả biết thêm được nhiều ý nghĩa hoa mẫu đơn trong tình yêu và cuộc sống. Mỗi bông hoa mẫu đơn tượng trưng cho nhiều ý nghĩa khác nhau. Vẻ quyến rũ của chúng không chỉ thể hiện ở sự tinh tế của thẩm mỹ Phương Đông mà còn kết hợp với nét hiện đại của văn hóa Phương Tây. Trên hết, tất cả loại mẫu đơn đều là món quà đặc biệt mà thiên nhiên đã ban tặng và làm đẹp cho cuộc đời.