Trước thắc mắc của khán giả về hậu sự của ca sĩ Vân Quang Long, nghệ sĩ Việt Hương cho biết chỉ mới giúp lời nói chứ chưa làm được gì.

Tối 29/12, làng giải trí Việt bàng hoàng trước thông tin ca sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời. Hiện tại, rất nhiều nghệ sĩ thân thiết đang đứng ra lo liệu hậu sự, bởi nam ca sĩ sống một mình tại Mỹ và gia đình đều ở Việt Nam.

Vân Quang Long qua đời tại Mỹ vì đột quỵ, hưởng dương 41 tuổi - Ảnh: FB

Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương đã đăng tải bài viết đầu tiên về việc lo lễ tang cho Vân Quang Long. Được biết, cô từng nhận được điện thoại của ba mẹ cố ca sĩ nhờ giúp đỡ.

Nữ nghệ sĩ lần đầu lên tiếng trên trang cá nhân: "Hương không biết sao Hương có phước duyên hỗ trợ gia đình nghệ sĩ. Cha mẹ Long lúc tang gia bối rối đã điện thoại cho Hương. Chắc do hoàn cảnh Hương cũng vợ một nơi, chồng một chỗ nên hỗ trợ và kịp thời giúp đỡ. Đây là duyên số nên Hương và ông xã luôn tâm niệm giúp được là cố gắng. Nghĩa tử là nghĩa tận.

Trường hợp của cố ca sĩ Vân Quang Long, anh em bên ca sĩ cũng như nhóm hát cũ 1088 và gia đình bên Mỹ cùng lo cho Long tốt nhất có thể. Hương được sự nhờ cậy của gia đình nhưng thật ra Hương chỉ mới giúp được lời nói chứ chưa làm được gì nhiều. Hỏi đường đi nước bước để gia đình yên tâm, nên không có gì để chia sẻ.

Và còn phải coi tình hình sau hỏa táng đưa được tro cốt Long về đã rồi mới dám trả lời hay phát ngôn gì. Hương xin để mọi sự gia đình và anh em ca sĩ quyết định, Hương sẽ làm theo".

Dù được gia đình cố ca sĩ nhờ giúp đỡ, nhưng Việt Hương cho biết vẫn chưa làm được gì - Ảnh: FB

Trước đó, người thân có mong muốn đưa thi hài Vân Quang Long về nước để nhìn mặt lần cuối. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh phức tạp, gia đình thống nhất hỏa táng sau đó đưa tro cốt về Việt Nam.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về hậu sự của ca sĩ Vân Quang Long.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-huong-noi-ve-viec-lo-hau-su-cho-van-quang-long-tiet-lo-cuoc-goi-cua-ba-me-nam-ca-si-391844.html