Việt Anh trải lòng chuyện ly hôn, nói về trách nhiệm của một người bố với con trai

Chia sẻ của diễn viên Việt Anh nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Bởi, đây là lần hiếm hoi anh bộc bạch về vấn đề này.

Trên trang cá nhân, diễn viên Việt Anh vừa đăng tải dòng trạng thái dài nói về chuyện ly hôn và nuôi dạy con. Đây là lần hiếm hoi Phan Hải của "Người phán xử" phá lệ chia sẻ về vấn đề này. Việt Anh trải lòng: "Ly hôn là điều không may mắn và không ai muốn điều đó xảy ra, nhưng khi nó xảy ra thì cũng không phải là điều gì quá khủng khiếp như ngày tận thế hay gì đó tương tự. Có rất nhiều nguyên nhân nhưng đôi khi đó lại là điều tốt nhất có thể làm với người trong cuộc. Nhưng hơn cả là làm thế nào để những cuộc ly hôn có con trẻ sẽ hạn chế được tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đến chúng.

Hay nói một cách khác là những người trong cuộc sẽ có một cuộc chia tay thật văn minh. Và mọi điều phải dành cho trẻ trước khi nghĩ đến mình thì chắc chắn phần nào sẽ giúp trẻ vượt qua được khủng hoảng giai đoạn đầu ly hôn của bố mẹ. Sự quan tâm thường xuyên là điều không thể thiếu".

Dù không được trực tiếp chăm bé Đậu Đậu, nhưng anh vẫn làm tròn trách nhiệm của một người cha - Ảnh: FB Từ thực tế của bản thân, Việt Anh chia sẻ về nỗi lo định hình tính cách của bé khi không được gần gũi con mỗi ngày.

Nam diễn viên chia sẻ: "Cái khó của việc bố mẹ 2 nơi sẽ ảnh hưởng đến việc định hình tính cách của trẻ trong giai đoạn từ 3-5 tuổi. Thật sự áp lực và căng thẳng để vượt qua giai đoạn này cùng con trai của bố. Việc hằng ngày dành ra dù chỉ 5 phút để gọi cho con, để trò chuyện và hiểu con đang thế nào và cần gì? Cuối cùng bài giải là con thích một cái cần câu to vật vã này cả tháng nay rồi. Ok, bố giải quyết luôn với điều kiện con phải ngoan, đi học nghe lời cô giáo và ăn uống nghiêm chỉnh. Hợp đồng giữa 2 bố con giải quyết trong một nốt nhạc! Yêu chàng trai của bố!". Nam diễn viên khoe ảnh con trai lớn phổng phao và chia sẻ quan điểm nuôi con hậu ly hôn - Ảnh: FB Việt Anh và Hương Trần ly hôn vào giữa năm 2019. Sau khi "đường ai nấy đi", bé Đậu Đậu được mẹ nuôi dưỡng. Thời điểm mới đổ vỡ, cặp đôi cũng từng tranh cãi chuyện nuôi dạy con trai, nhưng hiện cả hai đã tìm được tiếng nói chung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-anh-trai-long-chuyen-ly-hon-noi-ve-trach-nhiem-cua-mot-nguoi-bo-voi-con-trai-373314.html