Mới đây, diễn viên Anh Thư có động thái bất ngờ trên trang cá nhân. Chân dài này chia sẻ link bài viết đưa tin Hoàng Anh đâm đơn kiện vợ cũ. Không chỉ trích gay gắt, Anh Thư nêu lên suy nghĩ của bản thân và mong muốn cặp đôi giải quyết mọi chuyện thật văn minh, êm đẹp.

Chuyện ly hôn giữa diễn viên Hoàng Anh và vợ Việt kiều Quỳnh Như khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua. Không chỉ khán giả, nhiều sao Việt cũng lên tiếng thể hiện quan điểm cá nhân.

Từng đổ vỡ hôn nhân, Anh Thư đồng cảm với đàn em. Không trách móc gay gắt, cô chia sẻ những điều đã trải qua trong quá khứ và hi vọng Hoàng Anh sẽ có cách hành xử nhẹ nhàng hơn vì con.

Mở đầu bài viết, Anh Thư nhắn: "Đàn ông hay không là thể hiện ở những khúc này nè em ơi. Cách giải quyết khủng hoảng phải thông minh và nghĩa tình. Chứ có đâu cớ sự thế này. Haiz".

Anh Thư viết: "Xưa chị cũng vất vả lắm mới có thể ly hôn trong hòa bình. Phải chấp nhận thiệt thòi và phải biết hy sinh. Vì thật sự lúc đấy lòng chị nghĩ rằng 'họ đánh mất chị trong cuộc đời đã là sự tổn thất lớn lao nhất rồi'. Cho nên chị không đấu tranh, không tranh chấp bất cứ một thứ gì kể cả con cái. Chị thương cho sự mất mát của họ.

Chị ra đi tay trắng, không chia chác cũng không dành con, chỉ mong đổi lấy sự hoà thuận. Nhờ thế mà sau cùng con trai lại về bên chị và tụi chị vẫn đối với nhau bình thường cho đến tận bây giờ. Không thù hận hay oán ghét nhau. Giờ kể ra nghe nhẹ nhàng thế chứ thật sự nội tình lúc đấy kinh khủng và kịch tính không thua gì câu chuyện của em ở hiện tại.

Ai cũng có thể bị khủng hoảng nhưng quan trọng là cách cư xử và giải quyết vụ việc có tình có nghĩa. Đàn ông nhường một chút, êm ái một chút cho con nó không khó xử về sau.

Xưa 2 chị em mình đóng phim chung. Em lúc đấy trong mắt chị là một chàng diễn viên đẹp trai và đáng mến. Chúc em vượt qua khủng hoảng và giải quyết êm ái mọi chuyện một cách trọn vẹn và vui vẻ nhất".

Anh Thư hi vọng vợ chồng Hoàng Anh giải quyết mọi chuyện êm đẹp để không làm tổn thương con chung - Ảnh: Internet

Bài viết của Anh Thư nhận được sự đồng tình và ủng hộ của đông đảo khán giả. Mọi người cũng hi vọng Hoàng Anh và Quỳnh Như sẽ giải quyết chuyện cá nhân một cách văn minh và nhẹ nhàng nhất.