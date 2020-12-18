Giữa lúc vợ đại gia bị soi mói nhan sắc, Quý Bình lập tức có động thái an ủi cực ngọt

Hậu trường 18/12/2020 14:51

Động thái của diễn viên Quý Bình với bà xã Nguyễn Ngọc Tiền nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp và khán giả hâm mộ.

Quý Bìnhdoanh nhân Ngọc Tiền đã kết thúc chuyện tình 3 năm bằng một hôn lễ ấm áp. Sau lễ đón dâu tại Hóc Môn, ngày 14/12, cặp đôi đãi tiệc cưới hoành tráng tại TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của gia đình và đông đảo khách mời là nghệ sĩ, doanh nhân.

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Sau đám cưới, nhan sắc của vợ Quý Bình bị dân mạng mang ra soi mói - Ảnh: Internet

Dù hôn lễ được tổ chức kín đáo, nhưng hình ảnh của cô dâu chú rể trong ngày trọng đại vẫn được lan truyền khắp mạng xã hội. Quý Bình và vợ nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp, khán giả.

Tuy nhiên bên cạnh những lời tốt đẹp gửi đến đôi uyên ương, không ít ý kiến chê bai nhan sắc cô dâu. Một số người cho rằng doanh nhân Ngọc Tiền già và kém sắc hơn chồng diễn viên. Thậm chí, có người còn ác ý cho rằng Quý Bình lấy vợ hơn tuổi vì tiền.

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Anh đăng ảnh kèm lời nhắn động viên bà xã giữa bão dư luận - Ảnh: FB

Trước những lời chê bai, soi mói, Quý Bình đã có động thái cực ngọt động viên vợ. Anh đăng tải bức ảnh cưới đẹp lung linh và nhắn nhủ: "Nếu có những lúc sóng gió, xin em nhớ cho đôi ta hôm nay. Qua bao đắng cay, tay vẫn ghì chặt tay. Em nhé".

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Doanh nhân Ngọc Tiền chia sẻ ngọt ngào dưới bài viết của chồng - Ảnh: FB

Ngay lập tức, doanh nhân Ngọc Tiền đáp lại tình cảm của chồng: "Dạ! Em nhớ rồi mình! Tuân chỉ hihi". Dưới bài viết, mọi người khen ngợi sự tinh tế của Quý Bình dành cho bà xã trước áp lực dư luận.

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Từ khóa:   diễn viên Quý Bình doanh nhân Ngọc Tiền bà xã Quý Bình

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