Sau cú sốc NS Chí Tài mất, Hoài Linh nhận được lời nhắn 'gan ruột' của con trai từ phương xa

Đây là lần hiếm hoi Thành Vinh - con trai ruột danh hài Hoài Linh công khai gửi lời nhắn đến người bố thân yêu.

Trên trang cá nhân, Võ Lê Thành Vinh - con trai Hoài Linh vừa chia sẻ hình ảnh bên bố ruột. Anh còn đăng kèm dòng tâm sự gửi đến đấng sinh thành nhân dịp sinh nhật.

Được biết, Thành Vinh hiện đang ở Mỹ, do dịch bệnh nên hai cha con nhiều tháng chưa gặp nhau. Từ phương xa, anh gửi đến danh hài Hoài Linh lời chúc sức khỏe khiến mọi người xúc động.

Thành Vinh gửi lời chúc sinh nhật ba ruột - Ảnh: FB

Thành Vinh chia sẻ: "Mừng sinh nhật bố. Năm nay con không về được và năm nay đã có quá nhiều việc xảy ra. Bố đã buồn và vất vả nhiều rồi. Năm nay sinh nhật bố con chỉ muốn chúc bố thật nhiều sức khỏe. Bố đã cho đi rất nhiều từ dạy dỗ đạo đức cho đến hướng dẫn chỉ bảo con trên đường đời. Để con có được như ngày hôm nay. Mãi là tấm gương sáng cả đời cho con noi theo".

Dưới bài viết của con trai Hoài Linh, rất nhiều khán giả gửi đến anh lời chúc sức khỏe, bình an trong ngày sinh nhật.

Con trai Hoài Linh sinh năm 1990, hiện đang làm việc cho một hãng hàng không tại Mỹ - Ảnh: FB

Ngày 9/12 vừa qua, nghệ sĩ Chí Tài đột ngột ra đi vì đột quỵ để lại nỗi buồn quá lớn cho danh hài Hoài Linh. Bởi, trong suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Hoài Linh và Chí Tài gắn bó với nhau nhiều nhất và xem nhau như anh em ruột thịt.

Hoài Linh là người đứng ra lo tang lễ cho người anh thân thiết tại Việt Nam và sắp xếp giấy tờ đưa thi hài Chí Tài sang Mỹ an táng. Sau khi lo tươm tất hậu sự, đồng nghiệp và khán giả mong nam danh hài sớm vượt qua mất mát và giữ gìn sức khỏe.

Vũ Cát Tường kể chuyện ba mẹ ly hôn: "Thay máu, ba trở thành một người hoàn toàn khác" "Ba Tường bị u xơ gan và phải thay máu. Ba dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, xa cách hơn, không giống người đã từng rất yêu thương mình lúc bé", Vũ Cát Tường chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-cu-soc-ns-chi-tai-mat-hoai-linh-nhan-duoc-loi-nhan-gan-ruot-cua-con-trai-tu-phuong-xa-390602.html