Hoài Linh xuất hiện với đôi mắt sưng húp sau lễ tang NS Chí Tài, hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Hậu trường 18/12/2020 11:20

Danh hài Hoài Linh vẫn chưa nguôi ngoai nỗi mất mát khi người anh thân thiết nhiều năm đột ngột qua đời.

Danh hài Hoài Linh là người đứng ra lo liệu tươm tất lễ tang nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam vào ngày 12/12 vừa qua. Anh cùng Việt Hương sắp xếp giấy tờ đưa thi hài người anh thân thiết về Mỹ an táng theo ước nguyện của ca sĩ Phương Loan và gia đình.

Mới đây, hình ảnh đầu tiên của danh hài Hoài Linh được chia sẻ và nhận được sự quan tâm của mọi người. Cụ thể, một người thợ trang điểm đã đăng tải bức ảnh "anh Bốn" đi làm trở lại sau lễ tang nghệ sĩ Chí Tài. Khán giả đoán rằng, nam danh hài trở lại với lịch quay chuẩn bị cho dịp Tết.

Hoài Linh xuất hiện với đôi mắt sưng húp sau lễ tang NS Chí Tài, hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại - Ảnh 1
Hình ảnh đầu tiên của danh hài Hoài Linh sau đám tang nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Internet

Kèm theo ảnh, người này nhắn nhủ: "Anh em vẫn phải cười, vẫn khỏe, vẫn đi quay, đi làm kiếm tiền vì thời gian vẫn trôi và không bao giờ ngừng lại. Chuyện gì qua thì ta cất nó một góc trong tim".

Hoài Linh nở nụ cười trên môi. Dù vậy, ai cũng có thể nhận ra gương mặt anh có phần hốc hác, đôi mắt vẫn còn sưng. Có lẽ anh vẫn chưa thể nguôi ngoai sau cú sốc nghệ sĩ Chí Tài qua đời. 

Hoài Linh xuất hiện với đôi mắt sưng húp sau lễ tang NS Chí Tài, hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại - Ảnh 2
Dưới bài viết, các nghệ sĩ gửi lời chúc sinh nhật danh hài Hoài Linh - Ảnh: Internet

Mới đây, Dương Triệu Vũ đã tham gia một talkshow và tiết lộ tình trạng sức khỏe của anh trai. Nam ca sĩ cho biết, sức khỏe của NSƯT Hoài Linh đang rất tốt, không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nỗi buồn nghệ sĩ Chí Tài mất vẫn còn rất nhiều. Anh nhấn mạnh: "Tới lúc này, Vũ cũng nói cho mọi người biết, anh Linh thực sự đã ổn rồi".

Hoài Linh xuất hiện với đôi mắt sưng húp sau lễ tang NS Chí Tài, hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại - Ảnh 3
Dương Triệu Vũ cho biết sức khỏe Hoài Linh đang rất tốt - Ảnh: Internet

Những ngày sau lễ tang nghệ sĩ Chí Tài, dân mạng lan truyền tin đồn sức khỏe Hoài Linh gặp vấn đề. Nhưng qua chia sẻ của Dương Triệu Vũ, người hâm mộ đã có thể yên tâm phần nào.

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