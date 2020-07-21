Tuấn Hưng bất ngờ thông báo giải nghệ, biết nguyên nhân ai cũng xúc động

Hậu trường 21/07/2020 15:24

Trước khi đưa ra quyết định này, ca sĩ Tuấn Hưng đã suy nghĩ rất nhiều. Dù rất buồn nhưng nam ca sĩ vẫn cảm thấy đó là quyết định đúng.

Trong đêm nhạc diễn ra vào tối 20/7 vừa qua, ca sĩ Tuấn Hưng gây sốc khi bất ngờ thông báo sẽ giải nghệ trong vài tháng tới. Trước khi nói lời tạm biệt với sân khấu, anh sẽ thực hiện tour lưu diễn để nói lời tạm biệt và tri ân người hâm mộ.

"Dù biết thông tin mình giải nghệ sẽ khiến khán giả hâm mộ thấy buồn vì quá đột ngột nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Và hôm nay, trong đêm nhạc Tuấn Hưng - Lê Hiếu này, tôi quyết định công bố giải nghệ. Bản thân tôi cũng thấy buồn nhưng có lẽ đây là điều đúng đắn với tôi", ca sĩ Tuấn Hưng nói.

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Sau 20 năm ca hát, Tuấn Hưng quyết định giải nghệ vì gia đình - Ảnh: Internet

Nhân đây, Tuấn Hưng cũng tiết lộ gia đình chính là nguyên nhân khiến anh đưa ra quyết định này. Ông bố 3 con muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con, đặc biệt là khi bé Su Hào chuẩn bị lên lớp 1.

Anh bày tỏ: "Vì lẽ sống của gia đình, tôi thấy mình cần làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Biết đâu vài năm sau, khi con của tôi ổn hơn rồi, mình được may mắn quay lại sân khấu thì đó là một điều tốt".

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Nam ca sĩ muốn toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình - Ảnh: FB

Ít phút trước, anh cũng trải lòng về quyết định ngừng ca hát lên trang cá nhân. "Tôi yêu các bạn. Trân trọng tình cảm của khán giả dành cho tôi. Vị trí đang có quả thật là rất khó khăn gian khổ tôi mới đạt được. Nên để nghĩ đến ngày chia tay sân khấu quả thật rất khó khăn. Tôi sẽ tạm xa các bạn một thời gian để dành thời gian chăm sóc cho các con và gia đình mình.

Mỗi chuyến đi diễn dài ngày bây giờ phải xa các con tâm trí không thể bình yên để hát. Nên tôi hiểu cái gì tôi cần nhất bây giờ. Rất nhiều điều tôi muốn nói. Và sẽ nói trong tour lưu diễn với khán giả của mình", Tuấn Hưng chia sẻ.

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