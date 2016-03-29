Trấn Thành đi spa “tút lại nhan sắc” trước thềm liveshow

Liveshow “Bình tĩnh sống” của Trấn Thành sẽ được diễn ra vào ngày 30 – 31/3 tại sân khấu ca nhạc Trống Đồng và 2/4 tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

Dù năm nay, Trấn Thành mạnh dạn tổ chức tới 3 đêm diễn và vé được mở bán 1 tuần trước khi liveshow được diễn ra. Nhưng chỉ trong 2 ngày đầu mở bán, toàn bộ vé của liveshow Trấn Thành đã được bán hết. Điều này không chỉ cho thấy sức hút của tên tuổi Trấn Thành ở thời điểm hiện tại mà còn cho thấy tình cảm yêu thương của khán giả dành cho nam nghệ sĩ tuổi trẻ nhưng tài năng này.

Trấn Thành trò chuyện vui vẻ với các nhânt? viên lễ tân.

Chỉ còn 1 ngày nữa, liveshow Trấn Thành "Bình tĩnh sống" sẽ chính thức diễn ra.

Trong liveshow sắp tới, ngoài phần diễn hài, diễn kịch cùng các nghệ sĩ tên tuổi như NSND Ngọc Giàu, NSND Hồng Vân,... Trấn Thành còn có màn hát kết hợp đặc biệt với 4 khách mời ca sĩ là: Tóc Tiên, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh và Hoàng Châu.

Anh sẽ lần lượt song ca với 4 khách mời với những ca khúc mang phong cách khác nhau, từ nhạc trẻ sôi động cho tới dòng nhạc bolero trữ tình. Hứa hẹn sẽ mang tới những tiết mục thú vị, hấp dẫn cho khán giả.

Và để chuẩn bị tốt nhất cho liveshow của mình, những ngày qua Trấn Thành hầu như không nhận show ngoài và chỉ tập trung vào việc tập luyện cùng các khách mời.

Chiều qua (28/3), sau buổi tập với các khách mời, Trấn Thành đã tranh thủ ghé qua Spa của Hoa hậu Thu Hoài để chăm sóc da.

Trước khi liveshow diễn ra, Trấn Thành tranh thủ đi làm đẹp để "tút" lại nhan sắc.

“Dù không có chị Hoài ở đó, nhưng vì thường xuyên lui tới spa của chị để chăm sóc da nên các bạn nhân viên ở đây tôi biết hết, ai cũng vui vẻ và phục vụ rất tận tình, chu đáo. Vì vậy mỗi khi tới tôi đều cảm thấy rất thoải mái, như là được thư giãn trong chính ngôi nhà của mình vậy.

Anh tự tin ngắm lại nhan sắc.

Mọi người hay nói sao đàn ông gì mà hay đi spa vậy. Nhưng công việc của tôi đòi hỏi phải make up, hóa trang liên tục nên da không được sáng, mịn mà sạm đi và nổi mụn. Vì vậy, cứ rảnh rỗi là tôi đi spa làm sạch da, đắp mặt nạ và massage thư giãn liền. Nhờ vậy, mỗi khi xuất hiện trước công chúng, dù trên sân khấu hay bên ngoài tôi cũng cảm thấy thật tự tin vì có làn da đẹp, trắng sáng”, Trấn Thành nói.