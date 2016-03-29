Trấn Thành đi spa “tút lại nhan sắc” trước thềm liveshow

Hậu trường 29/03/2016 09:36

Để có hình ảnh đẹp nhất trong mắt khán giả, Trấn Thành đã tranh thủ đi spa chăm sóc da trước khi liveshow kỷ niệm 10 năm vào nghề chính thức diễn ra.

Liveshow “Bình tĩnh sống” của Trấn Thành sẽ được diễn ra vào ngày 30 – 31/3 tại sân khấu ca nhạc Trống Đồng và 2/4 tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

Anh tự láy xe tiền tỷ đi làm đẹp.

Dù năm nay, Trấn Thành mạnh dạn tổ chức tới 3 đêm diễn và vé được mở bán 1 tuần trước khi liveshow được diễn ra. Nhưng chỉ trong 2 ngày đầu mở bán, toàn bộ vé của liveshow Trấn Thành đã được bán hết. Điều này không chỉ cho thấy sức hút của tên tuổi Trấn Thành ở thời điểm hiện tại mà còn cho thấy tình cảm yêu thương của khán giả dành cho nam nghệ sĩ tuổi trẻ nhưng tài năng này.

Trấn Thành trò chuyện vui vẻ với các nhânt? viên lễ tân.

Trấn Thành đi spa “tút lại nhan sắc” trước thềm liveshow - Ảnh 1

Chỉ còn 1 ngày nữa, liveshow Trấn Thành "Bình tĩnh sống" sẽ chính thức diễn ra.

Trong liveshow sắp tới, ngoài phần diễn hài, diễn kịch cùng các nghệ sĩ tên tuổi như NSND Ngọc Giàu, NSND Hồng Vân,... Trấn Thành còn có màn hát kết hợp đặc biệt với 4 khách mời ca sĩ là: Tóc Tiên, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh và Hoàng Châu.

Anh sẽ lần lượt song ca với 4 khách mời với những ca khúc mang phong cách khác nhau, từ nhạc trẻ sôi động cho tới dòng nhạc bolero trữ tình. Hứa hẹn sẽ mang tới những tiết mục thú vị, hấp dẫn cho khán giả.

Và để chuẩn bị tốt nhất cho liveshow của mình, những ngày qua Trấn Thành hầu như không nhận show ngoài và chỉ tập trung vào việc tập luyện cùng các khách mời.

Chiều qua (28/3), sau buổi tập với các khách mời, Trấn Thành đã tranh thủ ghé qua Spa của Hoa hậu Thu Hoài để chăm sóc da.

Trấn Thành đi spa “tút lại nhan sắc” trước thềm liveshow - Ảnh 2

Trước khi liveshow diễn ra, Trấn Thành tranh thủ đi làm đẹp để "tút" lại nhan sắc.

“Dù không có chị Hoài ở đó, nhưng vì thường xuyên lui tới spa của chị để chăm sóc da nên các bạn nhân viên ở đây tôi biết hết, ai cũng vui vẻ và phục vụ rất tận tình, chu đáo. Vì vậy mỗi khi tới tôi đều cảm thấy rất thoải mái, như là được thư giãn trong chính ngôi nhà của mình vậy.

Anh tự tin ngắm lại nhan sắc.

Mọi người hay nói sao đàn ông gì mà hay đi spa vậy. Nhưng công việc của tôi đòi hỏi phải make up, hóa trang liên tục nên da không được sáng, mịn mà sạm đi và nổi mụn. Vì vậy, cứ rảnh rỗi là tôi đi spa làm sạch da, đắp mặt nạ và massage thư giãn liền. Nhờ vậy, mỗi khi xuất hiện trước công chúng, dù trên sân khấu hay bên ngoài tôi cũng cảm thấy thật tự tin vì có làn da đẹp, trắng sáng”, Trấn Thành nói.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu