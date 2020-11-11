Tóc Tiên khiến fan ‘xịt máu mũi’ khi diện áo croptop khoe eo con kiến nhưng lại gây tranh cãi vì chi tiết này

Hậu trường 11/11/2020 16:44

Khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ Tóc Tiên trên sân khấu khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa, trầm trồ.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Tóc Tiên bất ngờ gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh fan chụp cô nàng tại 1 sự kiện. Dù chỉ là những bức ảnh chụp vội, chưa qua chỉnh sửa nhưng giọng ca “Ngày mai” vẫn khiến dân tình bấn loạn trước vẻ đẹp sexy và thần thái của mình.

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Body nuột nà của Tóc Tiên khiến dân tình không khỏi xuýt xoa - Ảnh: IG

Qua khoảnh khắc đăng tải, bà xã Hoàng Touliver diện áo croptop ngắn đến “bỏng mắt” cùng quần jeans tôn dáng, khoe triệt để vòng eo con kiến. Được biết, để sở hữu body chuẩn không tì vết thế này, Tóc Tiên đã dốc sức luyện tập, kiên trì theo đuổi chế độ ăn kiêng khắt khe.

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Diện trang phục táo bạo, Tóc Tiên ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán xôn xao – Ảnh: IG

Ngay lập tức, hình ảnh này của Tóc Tiên đã được cư dân mạng chia sẻ lại lên những hội nhóm trên Facebook. Hầu hết khán giả đều để lại bình luận khen ngợi vóc dáng của nữ ca sĩ: “Chị Tóc Tiên cho em 1 chút ‘vía’ xinh đẹp được không ạ?”, “Đẹp thế này mình là con gái mà nhìn còn mê”, “Nhìn eo mà mê á”, “Đẹp vậy ai làm lại”, “Đẹp vậy trời”, “Chưa thấy chị bớt đẹp bao giờ”, “Người ta có chồng rồi mà ngày càng đẹp”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Tuy nhiên, bên cạnh những lời “có cánh” dành cho Tóc Tiên, vẫn có một số ý kiến tranh cãi xoay quanh trang phục của nữ ca sĩ. Theo đó, một số cư dân mạng cho rằng phần áo của Tóc Tiên quá ngắn và dễ gặp sự cố khi trình diễn: “Ai thấy áo đẹp chứ em thấy kỳ”, “Nếu áo dài thêm chút xíu nữa thì đẹp hơn”, “Nói thì bảo thủ chứ cái áo đẹp chỗ nào nhỉ”…

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Từ khóa:   bà xã Hoàng Touliver body sao Việt ca sĩ Tóc Tiên

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