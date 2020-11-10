Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ vẫn diễn biến phức tạp nên nữ diễn viên Kim Hiền không thể về chịu tang sau 100 ngày mẹ mất.

Tháng 6/2020, Kim Hiền đau buồn thông báo mẹ ruột qua đời nhưng cô lại không được gặp bà lần cuối do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đến nay đã hơn 100 ngày mẹ mất nhưng nữ diễn viên vẫn chưa thể quay trở về Việt Nam để chịu tang. Không ít lần, Kim Hiền bật khóc vì nhớ mẹ nơi đất khách quê người.

Nữ diễn viên khóc cạn nước mắt khi không thể về chịu tang mẹ - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Kim Hiền đăng tải hình ảnh gọi video về cho người thân trong lễ bài vị của mẹ. Qua khoảnh khắc chia sẻ, cô ôm di ảnh và không ngừng bật khóc: “Facebook là sự truyền tải mọi thứ, nó là thông điệp để mọi người có thể đến cùng nhau, cho nhau mọi thứ. Và ngày hôm nay con cảm thấy ấm lòng hơn vì tình cảm của mọi người dành cho mẹ con.

Chỉ là xem trên Facebook của con ngày mà con tạm biệt đi người mẹ. Các cô đã lập bài vị cho mẹ con mà không biết chính xác ngày mẹ con mất vì con không để ngày mẹ con ra đi. Con đã bật khóc vì con không nghĩ ra mẹ đã được tình thương lớn của chùa nơi mà con và mẹ con hay đến. Con xin cảm ơn chùa đã tụng cho mẹ con và bài vị đầy đủ, nơi mà mẹ con từng ghé qua!”.

Kim Hiền gọi video và ôm di ảnh bật khóc trong buổi lễ lập bài vị cho mẹ khiến ai cũng xót xa – Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận an ủi, động viên Kim Hiền: “Mạnh mẽ lên chị nhé. Em xin chia buồn cùng chị”, “Cố gắng mạnh mẽ lên nhé”, “Thương em nhiều lắm!”, “Cố lên chị nhé! Giữ gìn sức khỏe và sống tốt chị nhé”, “Thương quá không kìm được nước mắt luôn Kim Hiền ơi”, “Cố lên, mạnh mẽ lên bạn ạ”…

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