Hình ảnh mới nhất của con gái Mai Phương: Xinh xắn đi xem kịch và câu nói về mẹ gây xúc động

Hậu trường 10/11/2020 10:05

Bé Lavie – con gái Mai Phương hiện đang có một cuộc sống ổn định bên ông bà nội và được nhiều người yêu thương, bảo bọc.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bảo mẫu của Lavie đã đăng tải hình ảnh mới nhất của cô bé. Theo chia sẻ, cô đã đưa con gái Mai Phương đi xem kịch ở một sân khấu và cô bé tỏ ra vô cùng hào hứng.

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Con gái Mai Phương xinh xắn đi xem kịch - Ảnh: FB

Qua khoảnh khắc được chia sẻ, bé Lavie diện đầm vàng xinh xắn, đáng yêu và trông bụ bẫm hơn trước. Nhìn thấy hình ảnh hiện tại của con gái Mai Phương, mọi người phần nào thở phào và an lòng vì cô bé đang được chăm sóc rất tốt.

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Bé Lavie vui vẻ chụp ảnh cùng các bạn – FB 

Theo chia sẻ của nữ diễn viên Mỹ Uyên, khi xem kịch và nghe được ca khúc mẹ mình thể hiện, Lavie đã hồn nhiên thốt lên “mẹ con hát nè” làm ai nấy đều rơi nước mắt. Trái ngược với người lớn, cô bé lại mạnh mẽ không ngờ khi an ủi cô bảo mẫu đừng khóc.

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Nhận ra giọng hát của mẹ khi đi xem kịch, con gái Mai Phương thốt lên một câu khiến ai nấy đều xúc động - Ảnh: FB

Sau khi Mai Phương qua đời, con gái của cô sống cùng với ông bà nội và được hai bảo mẫu thường xuyên chăm sóc. Vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy vẫn chưa thể về Việt Nam đón con gái. Tuy nhiên, anh vẫn gửi tiền chu cấp hàng tháng cho con. Trước đó, quản lí của Mai Phương chia sẻ nguyên nhân Lavie chuyển về sống cùng ông bà nội là vì: “Bản thân anh Huy và gia đình nhà nội không muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng đến gia đình hai cô Mi”.

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Từ khóa:   Mai Phương bé Lavie Phùng Ngọc Huy

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