MC Thảo Vân đăng ảnh con trai mặc váy đi catwalk, chồng cũ Công Lý liền vào bình luận 1 câu khiến ai cũng bật cười

Khoảnh khắc con trai mặc váy đi catwalk được MC Thảo Vân chia sẻ trên trang cá nhân khiến nghệ sĩ Công Lý không khỏi ngỡ ngàng.

Mới đây, MC Thảo Vân bất ngờ gây chú ý khi đăng ảnh con trai mặc váy được thiết kế từ một chiếc màn, trình diễn catwalk trong lễ hội của trường. Đi kèm với hình ảnh này, cô hài hước chia sẻ: “Haha! Cũng có quả xoay váy nghệ ra phết nhé. Phải nói thật là mình đánh giá cao tinh thần của Tít, không thích đâu nhưng vẫn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ! Được”.

Con trai Thảo Vân khiến dân mạng cười bò với trang phục độc lạ - Ảnh: FB

Ngay lập tức, bạn bè và người hâm mộ không giấu được sự thích thú trước hình ảnh này của con trai Thảo Vân: “Một Tít rất khác”, “Cười chết mất thôi”, “Tít ghét nhở, món gì cũng “xoay” được nhỉ, quá yêu”, “Ôi trời sáng tạo. 2 ảnh đầu photoshop, em tưởng tác phẩm lý tưởng. Tưởng người mẫu. Ảnh sau hóa ra là cái màn”, “Ối dời ơi là Tít, cú xoay quả là huyền thoại”, “Ù uôi, catwalk quá đỉnh Tít ôi”...

Trong khi đó, Công Lý lại tỏ ra khá sốc và để lại bình luận: “Cái gì đấy Tít”. Ngay dưới bình luận của nam diễn viên, một người bạn thích thú cho rằng giống Công Lý giả gái làm Bắc Đẩu trong Táo Quân khiến dân mạng cười bò.

Công Lý bất ngờ trước màn hóa trang của con trai - Ảnh: FB

Hậu ly hôn Công Lý, MC Thảo Vân một mình chăm sóc con trai suốt nhiều năm qua. Tuy đã đường ai nấy đi nhưng cặp đôi luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách hành xử văn minh dành cho nhau. Trong những dịp đặc biệt của con trai, Công Lý chưa bao giờ vắng mặt. Theo chia sẻ của Thảo Vân, Tít là người tình cảm, hiếu thảo, luôn dành sự quan tâm cho bố mẹ và gia đình.

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