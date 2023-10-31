Tiết lộ về cuộc sống hiện tại của ‘Thần đồng âm nhạc’ ‘bé’ Xuân Mai trên đất Mỹ: Làm ngân hàng, không đi hát, nhan sắc mẹ 3 con gây chú ý

Hậu trường 31/10/2023 10:11

“Bé” Xuân Mai, ca sĩ nhí đình đám một thời hiện có cuộc sống mới trên đất Mỹ với chồng và 3 con. Xuân Mai hiện tại không còn theo nghề ca hát mà làm việc trong ngành ngân hàng.

 

Dừng sự nghiệp ca hát sang Mỹ du học, từng trở lại Showbiz nhưng không để lại dấu ấn

"Bé" Xuân Mai là một trong những ca sĩ nhí nổi tiếng một thời, ở Việt Nam không đứa trẻ, bậc phụ huynh nào là không biết tới. Được biết Xuân Mai sinh năm 1995, từng được mệnh danh là “thần đồng âm nhạc” khi cô bắt đầu đi hát từ khi 3 tuổi và phát hành CD riêng. Tên tuổi của "bé" Xuân Mai gắn liền với nhiều ca khúc đình đám như Con cò bé bé, Chị ong nâu, Con heo đất,... Những ca khúc này hiện vẫn đang 'làm mưa làm gió' và được rất nhiều em nhỏ yêu thích.

Tiết lộ về cuộc sống hiện tại của ‘Thần đồng âm nhạc’ ‘bé’ Xuân Mai trên đất Mỹ: Làm ngân hàng, không đi hát, nhan sắc mẹ 3 con gây chú ý - Ảnh 1
"Bé" Xuân Mai sinh năm 1995, từng được mệnh danh là “thần đồng âm nhạc” khi cô bắt đầu đi hát từ khi 3 tuổi và phát hành CD riêng. Ảnh minh họa: Internet

Giữa lúc đang được công chúng yêu thích, Xuân Mai lại dừng ca hát sang Mỹ để tập trung cho việc học tập. Điều này đã để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả. Khi qua Mỹ, ca sĩ nhí theo học tại trường Bolsa Grande High School - được công nhận là trường xuất sắc của California vào năm 2007 và 2019. Trong suốt 12 năm học, "thần đồng âm nhạc" luôn được vinh danh là một trong top 10 học sinh ưu tú và tốt nghiệp loại xuất sắc.

Tiết lộ về cuộc sống hiện tại của ‘Thần đồng âm nhạc’ ‘bé’ Xuân Mai trên đất Mỹ: Làm ngân hàng, không đi hát, nhan sắc mẹ 3 con gây chú ý - Ảnh 2
Xuân Mai và ông xã quen nhau trong thời gian cô du học bên Mỹ. Ảnh minh họa: Internet

Sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động, đến năm 2009, Xuân Mai trở lại đường đua Vbiz với MV Nỗi Nhớ Đóng Băng nhưng hiệu ứng mang lại không cao. Netizen không khỏi bất ngờ trước diện mạo của cô khi ấy, giọng hát cũng thay đổi hẳn. Cũng kể từ đây, Xuân Mai lui về ở ẩn, không hề ra mắt thêm sản phẩm âm nhạc nào.

Tiết lộ về cuộc sống hiện tại của ‘Thần đồng âm nhạc’ ‘bé’ Xuân Mai trên đất Mỹ: Làm ngân hàng, không đi hát, nhan sắc mẹ 3 con gây chú ý - Ảnh 3
Năm 2009, Xuân Mai trở lại với MV Nỗi Nhớ Đóng Băng nhưng hiệu ứng mang lại không cao. Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, cô kết hôn vào năm 2016. Từ năm 21 tuổi, Xuân Mai đã hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng và có cuộc sống bình yên ở nước ngoài. Năm 2018, Xuân Mai quay trở lại với đam mê nghệ thuật bằng việc tham gia diễn xuất trong bộ phim Cali Mùa Hoa Vàng. Kể từ sau dự án này, Xuân Mai không còn xuất hiện trong làng giải trí mà tập trung hết thời gian và tâm trí cho gia đình nhỏ.

Tiết lộ về cuộc sống hiện tại của ‘Thần đồng âm nhạc’ ‘bé’ Xuân Mai trên đất Mỹ: Làm ngân hàng, không đi hát, nhan sắc mẹ 3 con gây chú ý - Ảnh 4
Xuân Mai tham gia diễn xuất trong bộ phim Cali Mùa Hoa Vàng năm 2018. Ảnh minh họa: Internet

Hạnh phúc viên mãn bên gia đình nhỏ, làm nhân viên ngân hàng và không còn đi hát

Tên gọi “bé” Xuân Mai đã theo nữ ca sĩ từ khi mới bắt đầu đi hát năm 3 tuổi nhưng hiện tại cô nàng đã làm mẹ của 3 nhóc tỳ sinh liên tiếp năm 2016, 2017, 2018. Hiện tại Xuân Mai đang có cuộc sống hạnh phúc, ổn định cùng chồng con và mẹ đẻ bên Mỹ, cô cũng ít khi đăng tải hình ảnh về các con của mình trên mạng xã hội.

Tiết lộ về cuộc sống hiện tại của ‘Thần đồng âm nhạc’ ‘bé’ Xuân Mai trên đất Mỹ: Làm ngân hàng, không đi hát, nhan sắc mẹ 3 con gây chú ý - Ảnh 5
Năm 2015, Xuân Mai khiến khán giả bất ngờ khi công bố lên xe hoa. Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế mà những hình ảnh hiếm hoi cùng thông tin chia sẻ mới đây nhất được 'bé' Xuân Mai tiết lộ đã khiến không ít người bị chú ý và xuýt xoa "hóa ra cô bé Xuân Mai năm xưa giờ đã có đàn con xinh xắn không kém mẹ ngày xưa".

Tiết lộ về cuộc sống hiện tại của ‘Thần đồng âm nhạc’ ‘bé’ Xuân Mai trên đất Mỹ: Làm ngân hàng, không đi hát, nhan sắc mẹ 3 con gây chú ý - Ảnh 6
 Xuân Mai lần đầu làm mẹ khi mới chỉ 21 tuổi, vào năm 2016. Cô tiếp tục sinh thêm 2 con vào năm 2017 và năm 2018. Ảnh minh họa: Internet

Trong một bài đăng trên trang cá nhân của mình, Xuân Mai chia sẻ "Muốn chụp hình đẹp cho mấy bạn nhỏ này em phải chụp ít nhất 100 tấm rồi ngồi lựa. Hôm qua em chỉ chụp được khoảng 10 tấm nên chẳng có tấm nào mà cả 3 đứa nhìn đàng hoàng hết".

Phía dưới phần bình luận, rất nhiều người tỏ ra bất ngờ vì bé Xuân Mai năm nào giờ đã làm mẹ của 3 nhóc tỳ, bên cạnh đó là lời khen ngợi dành cho 3 con của cô, hay những người nhắc lại kỉ niệm tuổi thơ về Xuân Mai Con cò bé bé. Ngoài ra, số ít cũng tinh mắt nhận thấy, trong 3 em bé thì bé gái có gương mặt giống mẹ Xuân Mai nhất, còn hai bé trai giống ba.

Tiết lộ về cuộc sống hiện tại của ‘Thần đồng âm nhạc’ ‘bé’ Xuân Mai trên đất Mỹ: Làm ngân hàng, không đi hát, nhan sắc mẹ 3 con gây chú ý - Ảnh 7
Mẹ đẻ của Xuân Mai từng tiết lộ vì gia đình neo người nên khuyến khích Xuân Mai sinh nhiều con. Ảnh minh họa: Internet

Nói về chuyện làm mẹ 3 con của thần tượng Con cò bé bé, mẹ đẻ của Xuân Mai từng tiết lộ vì gia đình neo người nên khuyến khích Xuân Mai sinh nhiều con "cho vui nhà cửa". Việc này chính Xuân Mai cũng mong muốn bởi cô biết sinh 3 con liên tiếp sẽ cực về khoản chăm sóc nhưng bên cạnh cô luôn có sự hỗ trợ từ chồng và gia đình. Ngoài ra, việc đưa đón các con khi đi học sẽ tiện hơn rất nhiều so với việc sinh con cách xa tuổi nhau.

Tiết lộ về cuộc sống hiện tại của ‘Thần đồng âm nhạc’ ‘bé’ Xuân Mai trên đất Mỹ: Làm ngân hàng, không đi hát, nhan sắc mẹ 3 con gây chú ý - Ảnh 8
Xuân Mai cũng có một kênh TikTok để chia sẻ khoảnh khắc đời thường. Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, cuộc sống hiện tại của Xuân Mai được ca sĩ Tuấn Cảnh hé lộ: "Con gái tôi hiện đang làm ngân hàng cùng chồng ở bang Ohio, không đi hát nữa".

Xuân Mai cũng có một kênh TikTok để chia sẻ khoảnh khắc đời thường, đăng clip hát hò. Dù không được đầu tư chỉn chu song lượt tương tác của kênh vẫn vô cùng lớn.

Thần đồng âm nhạc nhí 'bé Xuân Mai': Gác lại hào quang quá khứ, làm mẹ bỉm nơi 'đất khách - quê người', cuộc sống hiện tại gây bất ngờ

Thần đồng âm nhạc nhí 'bé Xuân Mai': Gác lại hào quang quá khứ, làm mẹ bỉm nơi 'đất khách - quê người', cuộc sống hiện tại gây bất ngờ

Xuân Mai là một ngôi sao nhí một thời, nổi đình nổi đám những năm 2000 với những ca khúc như Con Cò Bé Bé, Chị Ong Nâu, Con Heo Đất,... Đến nay, nhiều trẻ nhỏ vẫn còn nghe nhạc của cô, thế nên "bé Xuân Mai" như một thương hiệu của nữ ca sĩ.

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