Tiếp xúc với nhiều người, Đan Trường âm thầm đi xét nghiệm Covid-19 và đã có kết quả

Hậu trường 06/08/2020 14:12

Là người của công chúng, ca sĩ Đan Trường thường tiếp xúc với nhiều khán giả. Bởi vậy, anh lo lắng và quyết định đi xét nghiệm Covid-19.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Đan Trường nhận được sự quan tâm của mọi người khi chia sẻ vừa nhận kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Là người của công chúng, anh thường di chuyển và tiếp xúc với nhiều người, gặp gỡ khán giả. Cũng vì điều này, giọng ca "Kiếp ve sầu" chủ động đến cơ sở y tế để xét nghiệm Covid-19.

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Dưới bài viết, mọi người gửi lời hỏi thăm và khuyên Đan Trường giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch - Ảnh: FB

Đan Trường chia sẻ: "Thật sự bây giờ, mà mệt xíu là lo rồi, hơi rát cổ họng xíu cũng lo rồi, lúc nào cũng tưởng tượng có phải mình bị bệnh Covid rồi hay không.

Có lẽ đây là tâm trạng chung của mọi người bây giờ, mà nhất là nghề ca sĩ như mình luôn luôn gặp gỡ khán giả, luôn luôn giao tiếp với mọi người và ngày hôm nay mình đã được thở phào nhẹ nhõm. Cả nhà ơi mọi người hãy luôn rửa tay và đeo khẩu trang nơi công cộng khi ra ngoài hoặc tiếp xúc với người khác. Chúc cho Đà Nẵng và các tỉnh thành cùng nhau vượt qua trận dịch Covid này nhé”. 

Nam ca sĩ còn đăng kèm hình ảnh chụp kết quả xét nghiệm âm tính có tên Phạm Đan Trường để mọi người yên tâm.

Tiếp xúc với nhiều người, Đan Trường âm thầm đi xét nghiệm Covid-19 và đã có kết quả - Ảnh 2
Anh công khai kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 - Ảnh: FB
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Nhiều tháng qua, nam ca sĩ chỉ có thể nói chuyện với con trai qua điện thoại vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Hiện Đan Trường vẫn ở Việt Nam, bé Thiên Từ sống cùng mẹ tại Mỹ - Ảnh: FB

Trước đó, siêu mẫu Xuân Lan cũng đã âm thầm đi xét nghiệm Covid-19 và nhận kết quả âm tính. Theo chia sẻ, do vừa đi máy bay về, đồng thời cơ thể xuất hiện một số dấu hiệu lạ nên cô quyết định đi kiểm tra.

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Từ khóa:   Đan Trường sao Việt xét nghiệm Covid-19 Covid-19

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