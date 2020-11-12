Thủy Tiên liên tục bị anti-fan công kích, Công Vinh thẳng thừng tuyên bố sẽ 'xử lý' từng người

Không thể chịu được việc bà xã bị ảnh hưởng tinh thần vì anti-fan, Công Vinh đã lên tiếng bảo vệ Thủy Tiên và khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ Thủy Tiên liên tục bị một hội nhóm anti-fan tấn công gây ảnh hưởng đến tinh thần cũng như công việc. Trước sự việc này, Công Vinh đã đăng tải bài viết dài để lên án gay gắt hành vi của một vài thành viên nhóm anti-fan.

Thủy Tiên bị ảnh hưởng tinh thần vì anti-fan - Ảnh: Internet

Theo đó, nam cầu thủ công khai loạt ảnh và chi tiết về từng người trong nhóm anti-fan đã vu khống, tấn công và làm ảnh hưởng đến bà xã: “Đây là một nhóm ekip những vị anh hùng núp sau bàn phím để tạo ra cái group anti tấn công lẫn khuyên răn các brand (nhãn hàng) đừng làm việc với vợ tôi, tiệt đường sống của rất nhiều người cần sự giúp đỡ của chúng tôi”.

Bài đăng của Công Vinh - Ảnh: FB

Không dừng lại ở đây, Công Vinh còn tung bằng chứng phơi bày hành vi kích động các nhãn hàng, vu khống và tấn công Thuỷ Tiên. Đồng thời, anh cho biết sẽ thu thập đầy đủ hồ sơ để nhờ pháp luật can thiệp: “Tất cả đều là những admin tạo nên group anti. Họ thành lập 1 nhóm làm việc chung cùng nhau, để đi phá hoại người khác, gây chia rẽ vu khống và muốn hất đổ chén cơm của người khác. Tôi cần địa chỉ chính xác của các anh chị này để hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan điều tra. Xin cảm ơn và nhờ mọi người chia sẻ rộng rãi”.

Dưới bài đăng, hành động của Công Vinh nhận được nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng: “Người đàn ông khi họ đã muốn bảo vệ người phụ nữ của mình thì họ sẽ làm được tất cả”, “Anh Vinh nói là làm đấy, ủng hộ vợ chồng anh chị”, “Động đến anh thì được chứ đừng động đến vợ anh”, “Ủng hộ làm mạnh tay”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-lien-tuc-bi-anti-fan-cong-kich-cong-vinh-thang-thung-tuyen-bo-se-xu-ly-tung-nguoi-386516.html