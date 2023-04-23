Thuý Ngân liên tục để lộ dấu hiệu bất thường, gương mặt xanh xao, gầy guộc khiến fan 'lo sốt vó'?

Hậu trường 23/04/2023 12:16

Dạo gần đây, Thúy Ngân liên tục khiến khán giả lo lắng khi để lộ hình ảnh mặt mộc có dấu hiệu sức khỏe bất thường.

Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật nhưng đến năm 2019, Thuý Ngân mới thật sự được nhiều khán giả biết đến với vai diễn trong bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ". Kể từ đó, sự nghiệp của người đẹp đẹp này liên tục phất lên như diều gặp gió khi phủ sóng khắp các gameshow, chương trình truyền hình lẫn phim ảnh.

Thuý Ngân liên tục để lộ dấu hiệu bất thường, gương mặt xanh xao, gầy guộc khiến fan 'lo sốt vó'? - Ảnh 1
Thuý Ngân được nhiều khán giả biết đến với vai diễn trong bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ" - Ảnh: Internet

Dạo gần đây, Thúy Ngân liên tục khiến khán giả lo lắng khi để lộ hình ảnh mặt mộc có dấu hiệu sức khỏe bất thường. Điển hình là mới đây nhất,  Thúy Ngân chia sẻ khoảnh khắc tụ họp với S.T Sơn Thạch, vợ chồng Liêu Hà Trinh để ăn uống cuối tuần. Tuy nhiên trong lần lộ diện này, khán gỉa nhanh chóng nhận ra ngoại hình nữ diễn viên gầy gò hơn hẳn trước kia.

Thuý Ngân liên tục để lộ dấu hiệu bất thường, gương mặt xanh xao, gầy guộc khiến fan 'lo sốt vó'? - Ảnh 2
Thúy Ngân liên tục khiến khán giả lo lắng khi để lộ hình ảnh mặt mộc có dấu hiệu sức khỏe bất thường - Ảnh: FBNV

Mặc dù trước đó, Thúy Ngân từng tiết lộ bản thân đã sụt liên tục vài ký trong thời gian qua để khi lên hình sẽ trông thon gọn và đẹp hơn. Tuy nhiên, nhiều khán giả khuyên Thúy Ngân không nên ép cân trong thời gian ngắn vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Không chỉ thế, một số người hâm mộ cho rằng Thúy Ngân "có da có thịt" trông sẽ xinh xắn và tràn đầy sức sống hơn bây giờ nên đã dành lời nhắc nhở nữ diễn viên nên nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý.

Thuý Ngân liên tục để lộ dấu hiệu bất thường, gương mặt xanh xao, gầy guộc khiến fan 'lo sốt vó'? - Ảnh 3
Một số người hâm mộ cho rằng Thúy Ngân "có da có thịt" trông sẽ xinh xắn và tràn đầy sức sống hơn bây giờ nên đã dành lời nhắc nhở nữ diễn viên nên nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý - Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây 14 năm, Thúy Ngân bắt đầu đặt chân vào con đường showbiz khi giành giải Hoa khôi TP. Mỹ Tho 2009. Sau thành công này, mỹ nhân sinh năm 1991 tiếp tục chiến thắng tại cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam với vị trí Á khôi 1. 

Thuý Ngân liên tục để lộ dấu hiệu bất thường, gương mặt xanh xao, gầy guộc khiến fan 'lo sốt vó'? - Ảnh 4
Cách đây 14 năm, Thúy Ngân bắt đầu đặt chân vào con đường showbiz khi giành giải Hoa khôi TP. Mỹ Tho 2009 - Ảnh: Internet

Thúy Ngân còn từng đại diện Việt Nam với tư cách Á khôi Trang sức đến với cuộc thi cuộc thi Nữ hoàng Du lịch quốc tế được tổ chức ở Trung Quốc. Cuộc thi năm đó quy tụ hơn 100 thí sinh đến từ các quốc gia. Thúy Ngân giành giải Hoa hậu được bình chọn nhiều nhất qua mạng và vào thẳng Top 20. Kết quả chung cuộc của Thúy Ngân là vị trí Top 15. Sau cuộc thi này, Thúy Ngân không tiếp tục theo đuổi con đường thi sắc đẹp mà chuyển hướng sang diễn xuất.

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Vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang còn là "ông mai bà mối" chất lượng cho Thuý Ngân.

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