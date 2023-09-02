Soi cận cơ ngơi khủng của sao Việt trên đất Mỹ: Lệ Quyên sở hữu dinh thự 400m2 nhưng vẫn thua nhân vật này!

Hậu trường 02/09/2023 11:31

Bên cạnh bất động sản ở Việt Nam, hội sao Vbiz này còn đầu tư bạc tỷ để sở hữu cơ ngơi hoành tráng nơi trời Tây.

Đàm Vĩnh Hưng

Để tiện cho việc lưu diễn của mình, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã mua hẳn một căn biệt thự nằm ở Huntington Beach, quận Cam, phía Nam tiểu bang California, Mỹ. Có thể thấy căn biệt thự nằm trong khu dân cư cao cấp, thiết kế hiện đại sang trọng.

Soi cận cơ ngơi khủng của sao Việt trên đất Mỹ: Lệ Quyên sở hữu dinh thự 400m2 nhưng vẫn thua nhân vật này! - Ảnh 1
Để tiện cho việc lưu diễn của mình, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã mua hẳn một căn biệt thự nằm ở Huntington Beach, quận Cam, phía Nam tiểu bang California, Mỹ

Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng cũng rất chịu khó hoàn thiện căn biệt thự với những đồ đạc đặc trưng của Việt Nam. Anh từng chia sẻ: “Phải rinh 32 cái màn cửa sổ, 3 bộ đèn chùm, cái nào cũng 50 kg trở lại, cái nặng nhất 72 kg. 28 đôi giày, hàng loạt đồ diễn để bớt bên này, giải cứu bên kia cùng vô số đồ dùng hàng ngày”.

Soi cận cơ ngơi khủng của sao Việt trên đất Mỹ: Lệ Quyên sở hữu dinh thự 400m2 nhưng vẫn thua nhân vật này! - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng cũng tranh thủ thời gian tự tay trang trí sân vườn cho không gian mới mỗi khi sang Mỹ
Soi cận cơ ngơi khủng của sao Việt trên đất Mỹ: Lệ Quyên sở hữu dinh thự 400m2 nhưng vẫn thua nhân vật này! - Ảnh 3
Có thể thấy căn biệt thự nằm trong khu dân cư cao cấp, thiết kế hiện đại sang trọng

Lệ Quyên

Mới đây, Lệ Quyên đã khoe căn biệt thự ở Mỹ của mình với diện tích khoảng 400m2. Nữ ca sĩ cho biết cô mua biệt thự này để làm ngơi nghỉ dưỡng mỗi khi có chuyến lưu diễn sang đây. Biệt thự của cô phủ tông trắng chủ đạo, xây dựng theo kiến trúc cổ điển.

Soi cận cơ ngơi khủng của sao Việt trên đất Mỹ: Lệ Quyên sở hữu dinh thự 400m2 nhưng vẫn thua nhân vật này! - Ảnh 4
Lệ Quyên khoe hình ảnh chụp trước biệt thự của mình

Để tạo không gian gần gũi với thiên nhiên, cô trồng nhiều cây xanh trong tổ ấm. Mọi góc trong căn biệt thự đều bài trí tối giản nhưng tinh tế và sang trọng. Nam ca sĩ Quang Lê từng gọi biệt thự của vợ chồng Lệ Quyên tại Mỹ là căn nhà mơ ước của nhiều nghệ sĩ. Ngoài không gian chính với phòng ngủ, phòng khách sang trọng, tư gia ở Mỹ của Lệ Quyên còn có khu vực hồ nước và vườn thiết kế theo phong cách Á đông.

Soi cận cơ ngơi khủng của sao Việt trên đất Mỹ: Lệ Quyên sở hữu dinh thự 400m2 nhưng vẫn thua nhân vật này! - Ảnh 5Soi cận cơ ngơi khủng của sao Việt trên đất Mỹ: Lệ Quyên sở hữu dinh thự 400m2 nhưng vẫn thua nhân vật này! - Ảnh 6Soi cận cơ ngơi khủng của sao Việt trên đất Mỹ: Lệ Quyên sở hữu dinh thự 400m2 nhưng vẫn thua nhân vật này! - Ảnh 7
Mọi góc trong căn biệt thự đều bài trí tối giản nhưng tinh tế và sang trọng

Phạm Hương

Hoa hậu Phạm Hương sang Mỹ định cư và hiện có cuộc sống hạnh phúc, sung túc cùng chồng và 2 con trai. Ngôi nhà mà nàng Hậu đang sống là một căn biệt thự trắng được xây dựng theo lối thiết kế hiện đại và tối giản. Từ bên ngoài, căn nhà được sơn màu trắng tinh với lớp ngói xám vô cùng tinh tế.

Soi cận cơ ngơi khủng của sao Việt trên đất Mỹ: Lệ Quyên sở hữu dinh thự 400m2 nhưng vẫn thua nhân vật này! - Ảnh 8
Ngôi nhà mà nàng Hậu đang sống là một căn biệt thự trắng được xây dựng theo lối thiết kế hiện đại và tối giản

Xung quanh căn nhà còn có khoảng vườn rộng rãi nơi Phạm Hương có thể trồng cây và làm vườn. Vào đến bên trong, không gian cũng mang đậm vẻ đẹp sang trọng bởi loạt nội thất xịn mịn và cách bày trí đẹp mắt, khéo léo của ''Hoa hậu quốc dân''. Trong căn biệt thự trắng, tất cả đồ nội thất đều được Phạm Hương lựa chọn theo gam màu chủ đạo của ngôi nhà.

Soi cận cơ ngơi khủng của sao Việt trên đất Mỹ: Lệ Quyên sở hữu dinh thự 400m2 nhưng vẫn thua nhân vật này! - Ảnh 9
Trong căn biệt thự trắng, tất cả đồ nội thất đều được Phạm Hương lựa chọn theo gam màu chủ đạo của ngôi nhà

Mỗi dịp lễ tết, người đẹp quê Hải Phòng lại trổ tài trang trí nhà cửa, biến không gian trở lên lung linh, sống động và tràn đầy sức sống. Ngoài phòng khách thì phòng bếp cũng có diện tích vô cùng rộng rãi để Phạm Hương mời bạn bè đến dự tiệc.

Soi cận cơ ngơi khủng của sao Việt trên đất Mỹ: Lệ Quyên sở hữu dinh thự 400m2 nhưng vẫn thua nhân vật này! - Ảnh 10
Soi cận cơ ngơi khủng của sao Việt trên đất Mỹ: Lệ Quyên sở hữu dinh thự 400m2 nhưng vẫn thua nhân vật này! - Ảnh 11
Mỗi dịp lễ tết, người đẹp quê Hải Phòng lại trổ tài trang trí nhà cửa, biến không gian trở lên lung linh, sống động và tràn đầy sức sống

Hồng Ngọc

Dịp sinh nhật, nữ ca sĩ Hồng Ngọc khiến công chúng không khỏi ghen tị với món quà cực “khủng” mà mình nhận được từ ông xã. Đó là một căn biệt thự rộng gần 1000m2, nằm ngay gần biển Florida, Mỹ. Căn biệt thự được ông xã Hồng Ngọc khởi công xây dựng từ 2 năm trước có bể bơi, nhiều phòng ngủ và phòng tắm mang phong cách cổ điển. Nội thất cũng vô cùng sang trọng, tinh tế với gam màu trắng.

Soi cận cơ ngơi khủng của sao Việt trên đất Mỹ: Lệ Quyên sở hữu dinh thự 400m2 nhưng vẫn thua nhân vật này! - Ảnh 12
Dịp sinh nhật, nữ ca sĩ Hồng Ngọc khiến công chúng không khỏi ghen tị với món quà cực “khủng” mà mình nhận được từ ông xã. Đó là một căn biệt thự rộng gần 1000m2, nằm ngay gần biển Florida, Mỹ
Soi cận cơ ngơi khủng của sao Việt trên đất Mỹ: Lệ Quyên sở hữu dinh thự 400m2 nhưng vẫn thua nhân vật này! - Ảnh 13
Không gian ngôi nhà vô cùng sang trọng, tinh tế với gam màu trắng
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