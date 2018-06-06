Sau lùm xùm về trình độ chuyên môn, Minh Hằng tiếp tục khiến khán giả thất vọng khi diện trang phục không phù hợp, lộ khuyết điểm vóc dáng ngay trong ngày đầu “chào sân” tại vòng casting The Face ở TP. HCM.

Minh Hằng gây tranh cãi với bộ trang phục kém nổi bật tại vòng casting The Face ở TP. HCM - Ảnh: NN

Tuy nhiên, mới đây, khi có mặt tại vòng casting ở Hà Nội, giọng ca Một vòng trái đất đã nhanh chóng lấy lại hình tượng của mình. Ở lần xuất hiện này, Minh Hằng đã không khiến khán giả thất vọng khi nỗ lực cải thiện phong cách thời trang một cách ấn tượng.