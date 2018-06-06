Sau khi bị chê mặc “sai quá sai”, Minh Hằng đã tỏa sáng với bộ cánh ấn tượng trong vòng casting The Face tại Hà Nội.
- Stylist của Minh Hằng tố chính cô làm mình mặc thảm họa vì tự ý đổi đồ, đã thế còn ki bo và vô ơn
- Lộ bằng chứng Hà Hồ xỉa xói sâu cay, cười hô hố chê Minh Hằng diện boots kém sang hơn mình
Sau lùm xùm về trình độ chuyên môn, Minh Hằng tiếp tục khiến khán giả thất vọng khi diện trang phục không phù hợp, lộ khuyết điểm vóc dáng ngay trong ngày đầu “chào sân” tại vòng casting The Face ở TP. HCM.
Tuy nhiên, mới đây, khi có mặt tại vòng casting ở Hà Nội, giọng ca Một vòng trái đất đã nhanh chóng lấy lại hình tượng của mình. Ở lần xuất hiện này, Minh Hằng đã không khiến khán giả thất vọng khi nỗ lực cải thiện phong cách thời trang một cách ấn tượng.
Rũ bỏ vẻ ngoài nữ tính thường ngày, Minh Hằng lột xác ngoạn mục khi lựa chọn bộ cánh thời thượng và sang trọng. Chiếc váy ôm phối cùng với blazer họa tiết ca rô mảng lớn, kết hợp với phong cách trang điểm và làm tóc bán cổ điển, Minh Hằng đã chinh phục được những khán giả khó tính nhất.