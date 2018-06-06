Sau khi lọt top sao mặc thảm họa, Minh Hằng lột xác ngoạn mục tại vòng casting The Face ở Hà Nội

Hậu trường 06/06/2018 10:58

Sau khi bị chê mặc “sai quá sai”, Minh Hằng đã tỏa sáng với bộ cánh ấn tượng trong vòng casting The Face tại Hà Nội.

Sau lùm xùm về trình độ chuyên môn, Minh Hằng tiếp tục khiến khán giả thất vọng khi diện trang phục không phù hợp, lộ khuyết điểm vóc dáng ngay trong ngày đầu “chào sân” tại vòng casting The Face ở TP. HCM.

Sau khi lọt top sao mặc thảm họa, Minh Hằng lột xác ngoạn mục tại vòng casting The Face ở Hà Nội - Ảnh 1
Minh Hằng gây tranh cãi với bộ trang phục kém nổi bật tại vòng casting The Face ở TP. HCM - Ảnh: NN

Tuy nhiên, mới đây, khi có mặt tại vòng casting ở Hà Nội, giọng ca Một vòng trái đất đã nhanh chóng lấy lại hình tượng của mình. Ở lần xuất hiện này, Minh Hằng đã không khiến khán giả thất vọng khi nỗ lực cải thiện phong cách thời trang một cách ấn tượng.

Sau khi lọt top sao mặc thảm họa, Minh Hằng lột xác ngoạn mục tại vòng casting The Face ở Hà Nội - Ảnh 2
Minh Hằng trở nên thời thượng hơn với phong cách này - Ảnh: The Face

Rũ bỏ vẻ ngoài nữ tính thường ngày, Minh Hằng lột xác ngoạn mục khi lựa chọn bộ cánh thời thượng và sang trọng. Chiếc váy ôm phối cùng với blazer họa tiết ca rô mảng lớn, kết hợp với phong cách trang điểm và làm tóc bán cổ điển, Minh Hằng đã chinh phục được những khán giả khó tính nhất.

Sau khi lọt top sao mặc thảm họa, Minh Hằng lột xác ngoạn mục tại vòng casting The Face ở Hà Nội - Ảnh 3
Với thiết kế váy ôm kết hợp với blazer họa tiết, Minh Hằng đã nhận được điểm cộng từ khán giả - Ảnh: The Face
Sau khi lọt top sao mặc thảm họa, Minh Hằng lột xác ngoạn mục tại vòng casting The Face ở Hà Nội - Ảnh 4
Cô nàng nhận được nhiều lời khen trong ngày đầu xuất hiện tại Hà Nội - Ảnh: The Face
Sau khi lọt top sao mặc thảm họa, Minh Hằng lột xác ngoạn mục tại vòng casting The Face ở Hà Nội - Ảnh 5
Siêu mẫu Thanh Hằng cũng trở nên quyền lực hơn với bộ veston thời thượng - Ảnh: The Face
Sau khi lọt top sao mặc thảm họa, Minh Hằng lột xác ngoạn mục tại vòng casting The Face ở Hà Nội - Ảnh 6
Về phía Võ Hoàng Yến, cô lựa chọn cho mình phong cách sang trọng - Ảnh: The Face
Sau khi lọt top sao mặc thảm họa, Minh Hằng lột xác ngoạn mục tại vòng casting The Face ở Hà Nội - Ảnh 7
Bộ 3 giám khảo quyền lực của The Face 2018 - Ảnh: The Face
Sau khi lọt top sao mặc thảm họa, Minh Hằng lột xác ngoạn mục tại vòng casting The Face ở Hà Nội - Ảnh 8
Host Nam Trung tươi cười tại buổi casting đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh: The Face

Minh Hằng bị stylist tố tự làm xấu trang phục và keo kiệt

Minh Hằng bị stylist tố tự làm xấu trang phục và keo kiệt

Stylist thân thiết nhiều năm của Minh Hằng là Travis Nguyễn đăng tải trạng thái trên trang cá nhân, khẳng định nữ ca sĩ tự làm xấu trang phục khi xuất hiện trong The Face 2018.

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