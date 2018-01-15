Sau hơn 1 tuần đăng quang, tân Hoa hậu H’Hen Niê 'gây bão' với hành động đầu tiên trên mạng xã hội

Hậu trường 15/01/2018 17:25

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vừa lên tiếng cảm ơn người hâm mộ,  bạn bè và những đối tác đã đã đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường tham gia cuộc thi.

Sau hơn 1 tuần đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê vẫn chưa hết xúc động trước tình cảm quá lớn mà mọi người dành cho mình. Người đẹp vừa viết một bài chia sẻ khá dài trên trang cá nhân để gửi lời cảm ơn chân thành đến ba mẹ, bạn bè, đồng nghiệp và các đối tác đã đồng hành cũng cô trong suốt thời gian tham gia cuộc thi.

Có xuất thân nghèo khó nhưng vẫn xuất sắc giành vương miện, người đẹp Ê Đê bày tỏ sự cảm kích đến ban tổ chức cuộc thi đã làm việc công tâm, cho mình có cơ hội được tôn vinh vẻ đẹp dân tộc ở một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất cả nước.

Sau hơn 1 tuần đăng quang, tân Hoa hậu H’Hen Niê 'gây bão' với hành động đầu tiên trên mạng xã hội - Ảnh 1
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hạnh phúc gửi lời cảm ơn đến những người giúp đỡ mình - Ảnh: Internet

“Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người - những người đã tạo nên sự thành công ngày hôm nay cho em. Bằng tất cả sự biết ơn, em sẽ cố gắng hoàn thành thành tốt trách nhiệm của mình và giữ gìn vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thật đẹp như mọi người đã dành sự yêu thương chân thành đó cho em. Chúc mọi người luôn nhiều sức khoẻ, cười thật tươi và tràn đầy những nụ cười yêu thương” – H’Hen Niê viết.

Sau hơn 1 tuần đăng quang, tân Hoa hậu H’Hen Niê 'gây bão' với hành động đầu tiên trên mạng xã hội - Ảnh 2
H’Hen Niê được cộng đồng mạng yêu quý nhờ sự khôn khéo trong cách ứng xử - Ảnh: Internet

Tối 6/1, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khép lại với chiến thắng thuộc về cô gái Ê Đê sinh năm 1992. H’Hen Niê xuất thân từ một gia đình nhà nông ở Đắk Lắk, đến với cuộc thi bằng tất cả bản lĩnh của một người đẹp dám vượt lên số phận. Cô sở hữu vẻ đẹp "nóng bỏng" với làn da nâu khỏe khoắn đậm chất núi rừng. Mặc dù, sau đêm đăng quang H’ Hen Niê bị một số cá nhân chê bai về làn da nhưng cô vẫn được đại đa số cư dân mạng dành tình cảm yêu mến.

Ngoài vẻ đẹp gương mặt và hình thể, H’Hen Niê còn gây ấn tượng với thành tích học tập đáng nể và sự khôn ngoan trong cách đối nhân xử thế. Sau đêm thi, cô đã nhắn tin gửi lời cảm ơn đến từng người giúp đỡ mình. Và bây giờ, tân Hoa hậu Hoàn vũ lại tiếp tục ghi điểm khi đăng tải status cảm ơn công khai trên mạng xã hội.   

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