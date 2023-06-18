Vừa qua, tại Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam cấp quốc gia năm 2023 (Châu Đốc - An Giang) diễn ra với sự góp mặt của hơn 70 nghệ sĩ thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến xem. Trong đó, sự góp mặt của Bắc Hải đã nhận được nhiều sự quan tâm. Nam danh hài diện trang phục chiếc sơ mi đơn giản cùng dáng người gầy gò có phần khắc khổ và làn da ngăm đen, thật khó để khán giả nhận ra đây là một diễn viên hài.

Diễn viên Bắc Hải bắt đầu đi diễn từ thập niên 1990. Anh được khán giả biết tới khi tham gia nhóm hài cùng Bảo Chung, Hồng Tơ. Trong đó, tiểu phẩm Thầy bói hết thời kết hợp với Hồng Tơ giúp khán giả nhớ đến tên tuổi của Bắc Hải. Sau này, khi sân khấu hài thoái trào, anh chủ yếu diễn ở các tỉnh miền Tây.

Sau biến cố bệnh tật triền miên, Bắc Hải thừa nhận cuộc sống hiện tại của mình khó khăn trăm bề. Vợ chồng anh vốn có căn nhà nhỏ ở Đồng Nai nhưng đã bán để trả nợ và điều trị bệnh. Dù được nhiều đồng nghiệp, khán giả quyên góp tiền nhưng Bắc Hải tâm sự cũng chỉ đủ trả tiền viện phí, thuốc thang và xoay xở trong thời gian đó. Gần đây, được người quen giúp đỡ, cả gia đình anh chuyển lên TP.HCM ở trọ, cậu con trai nhỏ cũng đi theo cha mẹ.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, Bắc Hải tâm sự hiện tại sức khỏe của anh tạm ổn sau nhiều lần nhập viện cấp cứu vì tắc ống mật ở gan. "Bệnh chưa khỏi hẳn nên tôi đang uống thuốc Nam để điều trị. Hôm nào không uống là bụng tôi lại bị chướng, khó ăn uống. Tôi bị bệnh liên quan đến thận nên hay đau lưng, không thể khom lưng được lâu. Từ lúc xuất viện đến nay tôi uống liên tục trong 7-8 tháng, thấy cũng khỏe hơn rồi” - diễn viên Trong nhà ngoài phố cho hay.

Sau biến cố bệnh tật triền miên, Bắc Hải thừa nhận cuộc sống hiện tại của mình khó khăn trăm bề

Nói về tình hình kinh tế gia đình, Bắc Hải không giấu được nỗi nghẹn ngào: "Cuộc sống hiện tại của tôi rất bấp bênh. Trước đây chúng tôi bán trái cây, nước ngọt nhưng giờ chỗ đó người ta không cho thuê nữa. Hai vợ chồng chới với, không biết làm gì để trang trải cuộc sống. Cũng may một số anh em thương, bảo vợ chồng tôi lên TP.HCM sinh sống. Ban đầu họ cho ở miễn phí, khi nào ổn định thì trả tiền thuê nhà sau. Thật sự bây giờ cuộc sống khó khăn chồng chất, chúng tôi cũng chưa biết bấu víu vào cái gì để sống".

Vợ anh hiện đi làm giúp việc, rửa chén thuê cho các hàng quán. Trong khi đó, những hôm không có show diễn, anh đi chạy xe ôm. Thời gian đầu, Bắc Hải ngại vì một số khán giả nhận ra, nhưng rồi anh cũng dần quen.

Vợ chồng anh vốn có căn nhà nhỏ ở Đồng Nai nhưng đã bán để trả nợ và điều trị bệnh

"Tôi chạy buổi đêm thôi, đội nón thấp xuống cho người ta đỡ thấy mặt, nói ra muốn rớt nước mắt. Nhưng giờ tôi không mắc cỡ vì mình đâu có đi ăn cướp, ăn trộm gì của ai, mình kiếm đồng tiền chân chính mà. Nhiều hôm mưa lạnh, tôi ngồi cả đêm nhưng cũng không có khách đành đi về. Hôm nào mình không có tiền thì ráng ăn cơm với khô cho qua bữa, tối lại trằn trọc không ngủ được. Cũng có vài anh chị em thương, hỗ trợ ít tiền, kêu show cho tôi. Nhưng giờ sân khấu đi xuống nhanh quá, mình không biết bấu víu hướng nào. Tôi lại bệnh tật nên không biết làm gì khác, đâm ra bây giờ tôi bị chới với" - hai mắt Bắc Hải rưng rưng khi nhắc đến khoảng thời gian chật vật này.

Dù gặp nhiều trở ngại về vấn đề sức khỏe nhưng Bắc Hải khẳng định anh vẫn còn diễn được. Chưa khi nào anh thôi hết yêu nghề, nhớ sân khấu nên cứ có show là anh lại lặn lội đi diễn, xa mấy cũng muốn đi. Diễn viên hài sinh năm 1970 cho hay: “Tôi diễn được, đó là đam mê nên được lên sân khấu tôi mừng lắm. Tuy nhiên show thì tháng có tháng không chứ không ổn định được. Hôm nào khỏe thì tôi đi một mình, còn mệt thì vợ đi theo vì lo cho tôi. Bệnh của tôi bây giờ không đi thăm khám nữa vì cứ đến bệnh viện là tốn tiền. Bác sĩ dặn gì thì tôi nghe theo, ăn uống kiêng những thực phẩm ảnh hưởng đến gan, thận của mình”.

hưa khi nào anh thôi hết yêu nghề, nhớ sân khấu nên cứ có show là anh lại lặn lội đi diễn, xa mấy cũng muốn đi

Khi được hỏi vì sao không từ bỏ sân khấu và lựa chọn công việc khác để tìm kế sinh nhai, nam diễn viên hài giãi bày: "Năm nay tôi đã 54 tuổi rồi, sức khỏe cũng không tốt thì biết theo nghề nào bây giờ. Phụ hồ thì tôi làm không nổi, tôi đã bị thận nên sức khỏe không được tốt, cứ đau lưng hoài".

Nói về kế hoạch trang trải kinh tế gia đình trong thời gian tới, Bắc Hải tiết lộ hai vợ chồng dự định sẽ mua mắm và một số đặc sản An Giang về livestream bán hàng. Dù không có nhiều kinh nghiệm trong việc kinh doanh online, song nam diễn viên vẫn hy vọng có thể làm mọi thứ để xoay xở cuộc sống gia đình và cho con nhỏ được đến trường. "Tôi đang tính đường kiếm đồ để bán hàng livestream, nhưng hiện giờ lại không có tiền vốn. Tôi cũng muốn chuyển nghề chứ không thể bám mãi vào sân khấu nhưng tôi biết làm gì khác đâu" - diễn viên hài bộc bạch.

Gia đình Bắc Hải cùng ca sĩ Thy Nhung (áo dài hồng). Vì lo cho sức khỏe của nam diễn viên hài, vợ và con anh cùng theo từ TP.HCM xuống An Giang khi anh đi diễn

Khoảng tháng 2 năm ngoái, người hâm mộ cũng lo lắng khi nghe tin diễn viên Bắc Hải đang cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM). Mấy ngày trước khi nhập viện, nam diễn viên rơi vào tình trạng hôn mê và vừa tỉnh lại. Chị Kim Thoa - vợ nam diễn viên cũng nghẹn ngào chia sẻ về bệnh tình của chồng lúc đó: “Anh Hải đang yếu lắm, chủ yếu chỉ uống sữa thôi. Tôi có mua một số món nước cho anh dễ ăn như bánh canh, nui… nhưng anh cũng chỉ ăn được vài muỗng. Bởi vì anh ăn được một xíu là lại bị đau".

Chị Thoa kể do kinh tế gia đình không đảm bảo nên dù có triệu chứng cả tháng trước nhưng diễn viên sinh năm 1970 không dám đến bệnh viện khám. Thay vào đó, mỗi lúc đau, anh thường mua tạm thuốc để uống. Khoảng một tuần trở lại đây, bệnh tình Bắc Hải chuyển biến xấu, đau đến mức không thể đi lại được.

Thấy vậy, bà xã quyết định đưa chồng đến Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM để kiểm tra, sau đó phải chuyển qua Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. “Khi xét nghiệm xong thì anh Hải được chuyển qua Bệnh viện Bình Dân. Đến đây thì anh đã yếu lắm rồi nên bác sĩ kêu nhập viện gấp” - chị Thoa nghẹn ngào kể lại.

Tiểu phẩm Thầy bói hết thời kết hợp với Hồng Tơ giúp khán giả nhớ đến tên tuổi của Bắc Hải

Trên trng cá nhân, nhiều đồng nghiệp đã chung tay kêu gọi giúp đỡ. Cụ thể, nghệ sĩ Lê Quốc Nam đăng tải bài viết kêu gọi hỗ trợ đàn em. Anh chia sẻ: “Hiện tại nghệ sĩ hài Bắc Hải đang hôn mê và cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dân, bị tắc ống mật gan, tình trạng rất xấu đang chờ tỉnh lại sẽ mổ. Sức khỏe rất kém... Hoàn cảnh đang rất khó khăn nên kính mong tất cả mọi người ủng hộ đến gia đình, của ít lòng nhiều để góp sức phụ gia đình cứu chữa cho Bắc Hải qua cơn khó khăn và nguy kịch này".

Diễn viên Huỳnh Tiến Khoa cũng đăng tải bài viết thông báo về tình hình sức khỏe của diễn viên Bắc Hải trên trang cá nhân. Anh viết: “Gia đình anh Hải đang rất khó khăn. Em kính mong các cô chú, anh chị đồng nghiệp nào có khả năng thì giúp chị Thoa một tay để phụ cho anh Hải".