Sau 6 năm kết hôn, Tăng Thanh Hà hoang mang khi hình ảnh vợ chồng cô bị kẻ xấu lợi dụng

Tăng Thanh Hà bất ngờ khi phát hiện hình ảnh của mình và ông xã Louis Nguyễn bị kẻ xấu lợi dụng để bán hàng.
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Mới đây, trên trang cá nhân, stylist Trần Quang Tuyển chia sẻ về việc hình ảnh của Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn bị một shop kinh doanh đồ trang sức sử dụng để quảng cáo mà không xin phép: “Wow. Cái shop này... đâu ra thế??? Tự ăn cấp hình rồi tự post lên giả tạo để bán hàng Fake... quá Fake... Bán buôn thế này là phường lừa đảo hả”.
Dưới phần bình luận, Tăng Thanh Hà tỏ ra khá bất ngờ, cô thốt lên: “Ôi má ơi”. Trước Hà Tăng, rất nhiều nghệ sĩ như: Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Đặng Thu Thảo, Thu Minh… đã từng rơi vào tình trạng này. Dù nhiều lần lên tiếng nhưng hành vi lừa đảo này quá tinh vi và phổ biến nên chưa thể kiểm soát hết.
Kể từ khi làm dâu gia đình "trâm anh thế phiệt", Tăng Thanh Hà gần như rút lui khỏi làng giải trí Việt. Cô tất bật cho việc chăm sóc gia đình và phụ ông xã kinh doanh. Dù vậy, hình ảnh của nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc chưa bao giờ hết hot. Sau 6 năm "ở ẩn", đầu tháng 12 vừa qua, "Ngọc nữ màn ảnh Việt" nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi chính thức tái xuất với vai trò nhà thiết kế.