Sau 6 năm kết hôn, Tăng Thanh Hà hoang mang khi hình ảnh vợ chồng cô bị kẻ xấu lợi dụng

Hậu trường 24/12/2018 10:55

Tăng Thanh Hà bất ngờ khi phát hiện hình ảnh của mình và ông xã Louis Nguyễn bị kẻ xấu lợi dụng để bán hàng.

Mới đây, trên trang cá nhân, stylist Trần Quang Tuyển chia sẻ về việc hình ảnh của Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn bị một shop kinh doanh đồ trang sức sử dụng để quảng cáo mà không xin phép: “Wow. Cái shop này... đâu ra thế??? Tự ăn cấp hình rồi tự post lên giả tạo để bán hàng Fake... quá Fake... Bán buôn thế này là phường lừa đảo hả”.

Sau 6 năm kết hôn, Tăng Thanh Hà hoang mang khi hình ảnh vợ chồng cô bị kẻ xấu lợi dụng - Ảnh 1
Hình ảnh đời thường của vợ chồng Hà Tăng bị một shop bán đồ trang sức lợi dụng. Có thể thấy, dù không còn hoạt động nhiều trong làng giải trí, nhưng tên tuổi của bà mẹ hai con vẫn tạo sức hút lớn - Ảnh: Facebook
Sau 6 năm kết hôn, Tăng Thanh Hà hoang mang khi hình ảnh vợ chồng cô bị kẻ xấu lợi dụng - Ảnh 2
Một trong những hình ảnh của nàng 'Ngọc nữ' và chồng bị sử dụng trái phép - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, Tăng Thanh Hà tỏ ra khá bất ngờ, cô thốt lên: “Ôi má ơi”. Trước Hà Tăng, rất nhiều nghệ sĩ như: Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Đặng Thu Thảo, Thu Minh… đã từng rơi vào tình trạng này. Dù nhiều lần lên tiếng nhưng hành vi lừa đảo này quá tinh vi và phổ biến nên chưa thể kiểm soát hết.

Sau 6 năm kết hôn, Tăng Thanh Hà hoang mang khi hình ảnh vợ chồng cô bị kẻ xấu lợi dụng - Ảnh 3
Tăng Thanh Hà khá bất ngờ khi phát hiện ra điều này...
Sau 6 năm kết hôn, Tăng Thanh Hà hoang mang khi hình ảnh vợ chồng cô bị kẻ xấu lợi dụng - Ảnh 4
... tuy nhiên, cựu người mẫu Trang Trần lại tỏ ra khá bình thản vì cô đã thấy vấn đề này quá nhiều - Ảnh: FBNV
Sau 6 năm kết hôn, Tăng Thanh Hà hoang mang khi hình ảnh vợ chồng cô bị kẻ xấu lợi dụng - Ảnh 5
Sau nhiều năm vắng bóng, Tăng Thanh Hà chính thức trở lại showbiz Việt với vai trò nhà thiết kế - Ảnh: Internet

Kể từ khi làm dâu gia đình "trâm anh thế phiệt", Tăng Thanh Hà gần như rút lui khỏi làng giải trí Việt. Cô tất bật cho việc chăm sóc gia đình và phụ ông xã kinh doanh. Dù vậy, hình ảnh của nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc chưa bao giờ hết hot. Sau 6 năm "ở ẩn", đầu tháng 12 vừa qua, "Ngọc nữ màn ảnh Việt" nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi chính thức tái xuất với vai trò nhà thiết kế.

Chính thức quay lại showbiz sau 6 năm "theo chồng bỏ cuộc chơi", Tăng Thanh Hà xuất hiện đẳng cấp và sang trọng

Chính thức quay lại showbiz sau 6 năm "theo chồng bỏ cuộc chơi", Tăng Thanh Hà xuất hiện đẳng cấp và sang trọng

Sau 6 năm rút khỏi làng giải trí để tập trung cho gia đình và việc kinh doanh, Tăng Thanh Hà đã chính thức quay trở lại.

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