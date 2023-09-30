Sau 14 năm bên nhau, Jennifer Phạm và chồng doanh nhân cùng nhau làm một việc?

Mới đây, trên trang cá nhân, Jennifer Phạm đã tung loạt khoảnh khắc cùng ông xã có chuyến du lịch biển đầy lãng mạn để mừng hơn thập kỉ bên nhau. Theo đó, vợ chồng nàng Hậu Jennifer Phạm viết: "Kỷ niệm 14 năm tình bạn với anh bạn thân".

Có thể thấy, bên nhau 14 năm nhưng tình cảm của vợ chồng Jennifer Phạm dành cho nhau lúc nào cũng như thuở mới yêu. Người đẹp nhắn nhủ: "Cherish every moment today because you never know what tomorrow will bring (Tạm dịch: Hãy trân trọng từng khoảnh khắc ngày hôm nay vì bạn không bao giờ biết được ngày mai sẽ ra sao)".

Trước khi có cuộc sống hiện tại, Jennifer Phạm đã trải qua ‘một lần đò’ với chàng ca sĩ 'đào hoa' Quang Dũng. Sau khi ‘đường ai nấy đi’ với chồng cũ, Jennifer Phạm đã tìm được bến đỗ mới là doanh nhân Nguyễn Đức Hải.

Jennifer Phạm đã trải qua ‘một lần đò’ với ca sĩ Quang Dũng

Vợ chồng Jennifer Phạm làm đám cưới năm 2012, có ba con riêng gồm Na, Nu và Nấm. Hơn một thập kỉ bên nhau, họ thấy ngày càng đồng điệu với nhiều sở thích chung, có thể chia sẻ với nhau mọi điều.

Gia đình nhỏ của Jennifer Phạm - doanh nhân Nguyễn Đức Hải

Vợ chồng Jennifer Phạm luôn đồng hành cùng nhau trong mọi việc. Doanh nhân Đức Hải thường tranh thủ sắp xếp thời gian cùng vợ tham gia các sự kiện giải trí. Ông xã còn nhiệt tình học hỏi và phụ giúp Jennifer kể cả lúc đi chơi hay ở nhà. Theo người đẹp, khả năng nấu ăn của chồng cô rất tốt. Trên trang cá nhân, Jennifer Phạm thường xuyên khoe hình ảnh vào bếp, các món ăn vặt do chồng và con gái phụ giúp.

Vợ chồng Jennifer Phạm luôn đồng hành cùng nhau trong mọi việc

Ngoài thời gian dành cho các con, vợ chồng cô thường hẹn hò ăn tối, xem phim, chơi golf. Thi thoảng họ có những chuyến du lịch ngắn ngày, chỉ hai người hoặc đi cùng nhóm bạn.