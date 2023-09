Sau 14 năm bên nhau, Jennifer Phạm và chồng doanh nhân cùng nhau làm một việc?

Jennifer Phạm cùng ông xã có chuyến du lịch biển đầy lãng mạn để mừng kỉ niệm 4 năm bên nhau

Có thể thấy, bên nhau 14 năm nhưng tình cảm của vợ chồng Jennifer Phạm dành cho nhau lúc nào cũng như thuở mới yêu. Người đẹp nhắn nhủ: "Cherish every moment today because you never know what tomorrow will bring (Tạm dịch: Hãy trân trọng từng khoảnh khắc ngày hôm nay vì bạn không bao giờ biết được ngày mai sẽ ra sao)".