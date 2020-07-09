Rò rỉ hình ảnh hiếm hoi của Phương Oanh ‘Quỳnh búp bê’ thuở mới vào nghề, chưa đụng chạm ‘dao kéo’

Hậu trường 09/07/2020 10:17

So với thời điểm hiện tại, nhan sắc của nữ diễn viên Phương Oanh thời mới gia nhập làng giải trí có phần nhạt nhòa hơn.

Nhờ thành công của bộ phim “Quỳnh búp bê”, Phương Oanh trở thành cái tên được nhiều người biết đến. Sau khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ, nữ diễn viên ngày càng nhận được sự quan tâm của công chúng.

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì “dao kéo” nhưng có thể nói, nhan sắc của Phương Oanh ngày càng thăng hạng sau khi được “trùng tu” .

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Nữ diễn viên từng bị chê bai vì phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Mới đây, những hình ảnh hiếm hoi thuở mới vào nghề của nữ diễn viên “Quỳnh búp bê” bất ngờ bị đào lại. Ít người biết rằng, trước khi lấn sân sang nghiệp diễn, Phương Oanh từng có khoảng thời gian dài làm người mẫu.

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Hình ảnh hiếm hoi thời còn làm mẫu ảnh của Phương Oanh - Ảnh: Internet

Với lợi thế chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng cực chuẩn, nữ diễn viên từng hoạt động trong công ty Venus miền Bắc. Cũng như nhiều chân dài khác, Phương Oanh cũng rất vất vả chạy show ở các phòng trà, quán bar, sự kiện lớn nhỏ để khẳng định tên tuổi trong làng giải trí.

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Sở hữu chiều cao nổi bật nhưng nhan sắc của Phương Oanh lại khá nhạt nhòa - Ảnh: Internet

Qua loạt ảnh chia sẻ, thời điểm mới bước chân vào showbiz, nữ diễn viên trông khá xinh xắn nhưng nhan sắc không mấy nổi bật, chưa gây được nhiều ấn tượng với khán giả. Nếu so với trước đây, Phương Oanh của hiện tại được nhận xét là xinh đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều.

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Hiện tại, nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, thần thái hơn hẳn so với trước đây – Ảnh: Internet

Sau nhiều năm lăn lộn trong Vbiz, Phương Oanh đang là nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu thích bởi cả nhan sắc lẫn khả năng diễn xuất.

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