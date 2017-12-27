Ra tận sân bay đón vợ và con trai về nước, anh Bo Đan Trường khiến fan thích thú vì quý tử đẹp trai vượt mặt bố

Đón con trai và vợ về nước, anh Bo Đan Trường khiến một góc sân bay Tân Sơn Nhất náo loạn.

Sáng nay 27/12, Đan Trường ra sân bay đón vợ và con trai về nước. Từ khi chào đời, đây là lần đầu tiên quý tử Thiên Từ về quê hương Việt Nam với bố mẹ.

Thủy Tiên - bà xã Đan Trường chia sẻ, cô và ông xã dự định đưa Thiên Từ về Việt Nam từ vài tháng trước. Song, cả hai quyết định dời lại vì sợ con trai còn quá nhỏ không thể ngồi máy bay quá lâu, hơn 10 giờ đồng hồ. Do đó, cô sắp xếp công việc cùng quý tử về nước thăm quê vào dịp cuối năm.

Đan Trường ra tận sân bay để đón vợ con về nước - Ảnh: Ngoisao.net

Nam ca sĩ vào tận khu vực hành lý phụ vợ - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc cả hai hạnh phúc, trò chuyện vui vẻ khi gặp nhau - Ảnh: Internet

Cậu bé vui vẻ ngồi trên tay bố - Ảnh: Internet

Sau hơn 10 tháng chào đời, đây là lần đầu tiên Thiên Từ về Việt Nam - Ảnh: Internet

Dù lần đầu về nước và xuất hiện nơi đông người nhưng Thiên Từ rất dạn dĩ. Cậu bé cười vui vẻ khi tiếp xúc với fan, thậm chí rất hào hứng được người hâm mộ nựng nịu, hôn lên má.

Rất đông fan hâm mộ ra tận sân bay để đón con trai ca sĩ Đan Trường về nước - Ảnh: Internet

Biểu cảm đáng yêu của cậu bé khiến công chúng như tan chảy - Ảnh: Internet

Bà xã Đan Trường - doanh nhân Thủy Tiên cho biết, con trai sẽ có trọn vẹn thời gian 10 ngày ở Việt Nam bên cạnh gia đình. Ảnh: Internet

Cả gia đình chụp ảnh lưu niệm cùng fan tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Internet

Phát sốt với hình ảnh Noel của con trai anh Bo Đan Trường Tháng 2/2017, anh Bo Đan Trường và bà xã Thủy Tiên đón quý tử đầu lòng. Vợ chồng ca sĩ và con trai nhận được nhiều lời chúc mừng từ đông đảo người hâm mộ và cộng đồng mạng.

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