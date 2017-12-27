Ra tận sân bay đón vợ và con trai về nước, anh Bo Đan Trường khiến fan thích thú vì quý tử đẹp trai vượt mặt bố

Sáng nay 27/12, Đan Trường ra sân bay đón vợ và con trai về nước. Từ khi chào đời, đây là lần đầu tiên quý tử Thiên Từ về quê hương Việt Nam với bố mẹ.
Thủy Tiên - bà xã Đan Trường chia sẻ, cô và ông xã dự định đưa Thiên Từ về Việt Nam từ vài tháng trước. Song, cả hai quyết định dời lại vì sợ con trai còn quá nhỏ không thể ngồi máy bay quá lâu, hơn 10 giờ đồng hồ. Do đó, cô sắp xếp công việc cùng quý tử về nước thăm quê vào dịp cuối năm.
Dù lần đầu về nước và xuất hiện nơi đông người nhưng Thiên Từ rất dạn dĩ. Cậu bé cười vui vẻ khi tiếp xúc với fan, thậm chí rất hào hứng được người hâm mộ nựng nịu, hôn lên má.