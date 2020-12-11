Quỳnh Nga diện áo xẻ sâu hun hút khoe vòng 1 căng đầy, Việt Anh liền bình luận đầy ẩn ý

Màn tương tác đầy thú vị của “cá sấu chúa” Quỳnh Nga và nam diễn viên “Người phán xử” Việt Anh khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Mới đây, nữ diễn viên Quỳnh Nga bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh gợi cảm lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Một người phụ nữ trông như thế nào không phải là vấn đề, chỉ cần cô ấy tự tin thì cô ấy sẽ luôn gợi cảm bất chấp tuổi tác”.

Quỳnh Nga diện áo xẻ sâu gợi cảm - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, nàng “cá sấu chúa” diện váy xanh với phần cổ khoét sâu để lộ vòng một lấp ló thách thức người nhìn. Ở tuổi 32, Quỳnh Nga vẫn sở hữu body nuột nà như thiếu nữ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Để có được sắc vóc như hiện tại, cô nàng thường xuyên luyện tập yoga và ăn kiêng khoa học.

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho Quỳnh Nga: “Đẹp quá chị ơi”, “Ngày càng đẹp”, “Mê mệt luôn đó bà”, “Chị xinh quá”, “Cô này làm gì có tuổi”, “Phong cách này của em rất đẹp và thời trang”, “Xinh đẹp trẻ trung sành điệu”…

Bên cạnh đó, diễn viên Việt Anh cũng để lại bình luận gây chú ý: “Đường 9 Khe Sanh là có thật”. Bình luận chơi chữ và đầy ẩn ý của nam diễn viên “Người phán xử” khiến người hâm mộ thích thú. Một số cư dân mạng còn cho rằng: “Cứ bình luận thân mật, trêu đùa nhau thế này bảo sao dân tình chẳng đẩy thuyền hai người”.

Màn tương tác thú vị của Quỳnh Nga và Việt Anh - Ảnh: FB

Trước đó, Việt Anh và Quỳnh Nga thường xuyên vướng nghi vấn hẹn hò. Cặp đôi liên tục hợp tác trong nhiều dự án phim ảnh và luôn tương tác với nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Việt Anh và Quỳnh Nga đều khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quynh-nga-dien-ao-xe-sau-hun-hut-khoe-vong-1-cang-day-viet-anh-lien-binh-luan-day-an-y-389875.html