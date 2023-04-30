Quỳnh Anh Shyn mặc cực chiến, ngồi hàng ghế đầu show diễn Louis Vuiton cùng loạt ngôi sao châu Á

Quỳnh Anh Shyn là đại diện Việt Nam ngồi hàng ghế đầu trong show diễn của nhà mốt danh giá tại sự kiện tổ chức ở Hàn Quốc lần này.
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Mới đây, Quỳnh Anh Shyn trở thành fashionista duy nhất đại diện Việt Nam ngồi hàng ghế đầu tại show diễn Louis Vuitton Tiền Thu (Fre-Fall) 2023. Cô nàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của báo chí truyền thông Hàn Quốc khi xuất hiện trong bộ trang phục cực chất với các chi tiết đính kết bằng kim loại, nằm trong BST Resort 2023.
Sự kiện đã quy tụ hàng loạt ngôi sao nổi tiếng đến tham dự như Jada Pinkett Smith - Jaden Smith, Taeyeon (SNSD), Mingyu (Seventeen), Hyein (New Jeans), Hwasa (Mamamoo), Sunmi, LE SSERAFIM, Yeji (Itzy)...
Trước đó, Louis Vuitton đã lựa chọn thiết lập sân khấu trên chiếc cầu Jamsugyo hai tầng bắc ngang qua dòng sông Hàn ngay giữa thành phố Seoul để tổ chức sự kiện ra mắt BST Tiền Thu 2023. Đây là lần đầu tiên thương hiệu xa xỉ này lựa chọn Hàn Quốc để tổ chức sự kiện quan trọng cùng với sự hợp tác của nhiều tên tuổi nổi tiếng. Điều này chứng minh Louis Vuitton đã dành những ưu ái đặc biệt, “có một không hai” cho nữ fashionista Quỳnh Anh Shyn - một đại diện đến từ Việt Nam.