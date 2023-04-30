Quỳnh Anh Shyn mặc cực chiến, ngồi hàng ghế đầu show diễn Louis Vuiton cùng loạt ngôi sao châu Á

Hậu trường 30/04/2023 20:02

Quỳnh Anh Shyn là đại diện Việt Nam ngồi hàng ghế đầu trong show diễn của nhà mốt danh giá tại sự kiện tổ chức ở Hàn Quốc lần này.

Mới đây, Quỳnh Anh Shyn trở thành fashionista duy nhất đại diện Việt Nam ngồi hàng ghế đầu tại show diễn Louis Vuitton Tiền Thu (Fre-Fall) 2023. Cô nàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của báo chí truyền thông Hàn Quốc khi xuất hiện trong bộ trang phục cực chất với các chi tiết đính kết bằng kim loại, nằm trong BST Resort 2023.

Quỳnh Anh Shyn mặc cực chiến, ngồi hàng ghế đầu show diễn Louis Vuiton cùng loạt ngôi sao châu Á - Ảnh 1
Quỳnh Anh Shyn lựa chọn bộ trang phục nằm trong BST Resort 2023 trước đó của hãng. Thiết kế croptop được đính kết sequins với độ bắt sáng ấn tượng, giúp người mặc trở nên cuốn hút hơn. Cô kết hợp với thắt lưng da và quần vải bố, tạo nên tổng thể trang phục đa dạng chất liệu - Ảnh: Instagram

 

Quỳnh Anh Shyn mặc cực chiến, ngồi hàng ghế đầu show diễn Louis Vuiton cùng loạt ngôi sao châu Á - Ảnh 2
Cô nàng đã khắc họa thành công hình tượng những nữ anh hùng của tương lai trong BST mới lạ này - Ảnh: Instagram

 

Quỳnh Anh Shyn mặc cực chiến, ngồi hàng ghế đầu show diễn Louis Vuiton cùng loạt ngôi sao châu Á - Ảnh 3
Cô nàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của báo chí truyền thông Hàn Quốc khi xuất hiện trong bộ trang phục cực chất với các chi tiết đính kết bằng kim loại - Ảnh: Instagram

 

Quỳnh Anh Shyn mặc cực chiến, ngồi hàng ghế đầu show diễn Louis Vuiton cùng loạt ngôi sao châu Á - Ảnh 4
Quỳnh Anh Shyn với tạo hình trông cực chiến tại sự kiện tầm cỡ quốc tế - Ảnh: Instagram

Sự kiện đã quy tụ hàng loạt ngôi sao nổi tiếng đến tham dự như Jada Pinkett Smith - Jaden Smith, Taeyeon (SNSD), Mingyu (Seventeen), Hyein (New Jeans), Hwasa (Mamamoo), Sunmi, LE SSERAFIM, Yeji (Itzy)...

Quỳnh Anh Shyn mặc cực chiến, ngồi hàng ghế đầu show diễn Louis Vuiton cùng loạt ngôi sao châu Á - Ảnh 5Không những là fashionista đầu tiên của Việt Nam nhận được lời mời tham dự show diễn Louis Vuitton tại Seoul, Quỳnh Anh Shyn còn được thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới dành cho những đãi ngộ bậc nhất phải kể đến như buổi tiệc welcome dinner, after party cùng những ngôi sao hàng đầu châu Á - Ảnh: Instagram

 

Quỳnh Anh Shyn mặc cực chiến, ngồi hàng ghế đầu show diễn Louis Vuiton cùng loạt ngôi sao châu Á - Ảnh 6
Quỳnh Anh Shyn dự sự kiện cùng loạt sao đình đám - Ảnh: Instagram

Trước đó, Louis Vuitton đã lựa chọn thiết lập sân khấu trên chiếc cầu Jamsugyo hai tầng bắc ngang qua dòng sông Hàn ngay giữa thành phố Seoul để tổ chức sự kiện ra mắt BST Tiền Thu 2023. Đây là lần đầu tiên thương hiệu xa xỉ này lựa chọn Hàn Quốc để tổ chức sự kiện quan trọng cùng với sự hợp tác của nhiều tên tuổi nổi tiếng. Điều này chứng minh Louis Vuitton đã dành những ưu ái đặc biệt, “có một không hai” cho nữ fashionista Quỳnh Anh Shyn - một đại diện đến từ Việt Nam.

 

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