Quỳnh Anh Shyn mặc cực chiến, ngồi hàng ghế đầu show diễn Louis Vuiton cùng loạt ngôi sao châu Á

Mới đây, Quỳnh Anh Shyn trở thành fashionista duy nhất đại diện Việt Nam ngồi hàng ghế đầu tại show diễn Louis Vuitton Tiền Thu (Fre-Fall) 2023. Cô nàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của báo chí truyền thông Hàn Quốc khi xuất hiện trong bộ trang phục cực chất với các chi tiết đính kết bằng kim loại, nằm trong BST Resort 2023.

Quỳnh Anh Shyn với tạo hình trông cực chiến tại sự kiện tầm cỡ quốc tế - Ảnh: Instagram

Sự kiện đã quy tụ hàng loạt ngôi sao nổi tiếng đến tham dự như Jada Pinkett Smith - Jaden Smith, Taeyeon (SNSD), Mingyu (Seventeen), Hyein (New Jeans), Hwasa (Mamamoo), Sunmi, LE SSERAFIM, Yeji (Itzy)...

Không những là fashionista đầu tiên của Việt Nam nhận được lời mời tham dự show diễn Louis Vuitton tại Seoul, Quỳnh Anh Shyn còn được thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới dành cho những đãi ngộ bậc nhất phải kể đến như buổi tiệc welcome dinner, after party cùng những ngôi sao hàng đầu châu Á - Ảnh: Instagram



Quỳnh Anh Shyn dự sự kiện cùng loạt sao đình đám - Ảnh: Instagram

Trước đó, Louis Vuitton đã lựa chọn thiết lập sân khấu trên chiếc cầu Jamsugyo hai tầng bắc ngang qua dòng sông Hàn ngay giữa thành phố Seoul để tổ chức sự kiện ra mắt BST Tiền Thu 2023. Đây là lần đầu tiên thương hiệu xa xỉ này lựa chọn Hàn Quốc để tổ chức sự kiện quan trọng cùng với sự hợp tác của nhiều tên tuổi nổi tiếng. Điều này chứng minh Louis Vuitton đã dành những ưu ái đặc biệt, “có một không hai” cho nữ fashionista Quỳnh Anh Shyn - một đại diện đến từ Việt Nam.