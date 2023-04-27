Phương Oanh áp lực, không dám bước ra khỏi nhà vì sợ 'quay lén': 'Khi tôi đưa hai con của anh Bình đi chơi thì không ai chụp lén'

Phương Oanh cho rằng một số người quay lén, đăng tải hình ảnh cô và Shark Bình trên mạng xã hội để câu view là thiếu văn minh. Do bị quay lén thường xuyên nên cô cảm thấy sợ, áp lực mỗi khi bước chân ra khỏi nhà.

Thời gian qua, từ khi công khai chuyện tình cảm, Shark Bình và Phương Oanh liên tục là chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Không chỉ vậy, nhiều video, hình ảnh thân mật của cặp đôi cũng được "team qua đường" thường xuyên quay lén và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Kèm theo đó là hàng loạt bình luận tiêu cực, thậm chí có những từ khiếm nhã dành cho nữ diễn viên. Từ khi công khai chuyện tình cảm, Shark Bình và Phương Oanh liên tục là chủ đề bàn tán của cư dân mạng - Ảnh: Internet Nói về vấn đề này, trao đổi với Thể theo và văn hóa, Phương Oanh thừa nhận kể từ khi công khai tình yêu với Shark Bình, cô liên tục bị chỉ trích, đối diện với nhiều áp lực. Nữ diễn viên bày tỏ sự bức xúc khi bị quay lén và cảm thấy bị xúc phạm khi có nhiều bình luận khiếm nhã viết về mình. Phương Oanh xác định bản thân là người của công chúng cô chấp nhận bị soi xét, đánh giá. Nhưng sự việc bị quay lén và bình phẩm khiếm nhã là quá sức chịu đựng của cô.

Cô nói: "Tôi thấy choáng váng khi những cử chỉ mình chăm sóc người thân bị ví như gái ngành. Tôi chăm sóc người thân tỉ mỉ, điều đó chứng tỏ tôi chu đáo, yêu thương họ. Không chỉ với người yêu, gia đình hay bạn bè tôi cũng chăm sóc như thế. Chăm sóc tỉ mỉ cho người thân đó là thói quen và bản năng của tôi rồi. Chả lẽ như thế cũng bị chê trách hay sao". Phương Oanh thừa nhận kể từ khi công khai tình yêu với Shark Bình, cô liên tục bị chỉ trích, đối diện với nhiều áp lực - Ảnh: Internet Phương Oanh cho rằng một số người quay lén, đăng tải hình ảnh cô và Shark Bình trên mạng xã hội để câu view là thiếu văn minh. Do bị quay lén thường xuyên nên cô cảm thấy sợ, áp lực mỗi khi bước chân ra khỏi nhà.

Phương Oanh nói: "Dù tôi chỉn chu thế nào cũng sẽ bị họ bắt gặp những giây phút chưa đẹp. Nhưng tôi không hiểu vì sao họ chỉ nhằm vào tôi và anh Bình, quay lén những giây phút riêng tư. Trong khi đó, có nhiều lúc tôi đưa hai con của anh Bình đi chơi, mua đồ, cô cháu âu yếm, quý mến nhau thì không bao giờ họ chụp lén cả. Có phải những việc tốt ít khi được chú ý, chia sẻ mà họ chỉ muốn câu view". Phương Oanh cho rằng một số người quay lén, đăng tải hình ảnh cô và Shark Bình trên mạng xã hội để câu view là thiếu văn minh - Ảnh: Internet Nữ diễn viên tâm sự không chỉ sự việc bị quay lén, trong suốt 8 tháng qua, kể từ khi chuyện tình yêu với Shark Bình công khai, cô nhận nhiều chỉ trích, đối diện với căng thẳng và áp lực. "Tôi sống tự lập từ năm 18 tuổi, trải qua không ít thăng trầm nên tự tin bản thân mạnh mẽ. Nhưng suốt 8 tháng qua, có nhiều lúc tôi bị suy sụp, nghĩ đến điều tiêu cực. Tôi không thể tưởng tượng được trước đó mình được mọi người yêu thương, dành cho nhiều mỹ từ. Vậy mà chuyện tình cảm với anh Bình được chia sẻ, mọi thứ dường như thay đổi 180 độ. Họ đã dùng nhiều từ thậm tệ, mắng chửi tôi. Bạn thân, nhân viên của tôi đã bật khóc khi đọc những bình luận ác ý về tôi", Phương Oanh kể. Do bị quay lén thường xuyên nên cô cảm thấy sợ, áp lực mỗi khi bước chân ra khỏi nhà - Ảnh: Internet Tuy nhiên tinh thần nữ diễn viên được vực dậy nhờ sự quan tâm, động viên của người thân, bạn trai. Đối với Phương Oanh, hình ảnh bạn trai ở nhà khác hẳn trong công việc. Cô thường gọi anh là cây hài vì tính cách vui vẻ, hài hước. Cô cho biết muốn nhờ pháp luật bảo vệ nhưng đa số các tài khoản bình luận khiếm nhã đều là ẩn danh vì vậy Phương Oanh bất lực, chưa biết xử lý ra sao.

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