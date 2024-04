Phía sau hào quang của sự nổi tiếng: Á Quân Vietnam's Next Top Model bán nước vỉa hè, nghệ sĩ làm nhiều nghề vẫn không đủ sống

'Người mẫu Vietnam's Next Top Model' Cao Ngân bán trà muối ớt ở vỉa hè

Cao Ngân có nhiều năm hoạt động với lĩnh vực người mẫu. Tên tuổi của cô gây dấu ấn sâu sắc hơn khi tham gia Vietnam's Next Top Model mùa All Stars vào năm 2014 với vị trí Á Quân. Gần đây, cô góp mặt trong chương trình The New Mentor và được chọn vào đội của Hương Giang.