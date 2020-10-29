Phi Nhung đứng ngồi không yên khi biết tin có hỏa hoạn gần nơi con gái ở

Hậu trường 29/10/2020 14:34

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã lên tiếng trấn an Phi Nhung và thầm cầu mong bình an cho con gái nữ ca sĩ.

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, Phi Nhung không giấu được sự lo lắng khi hay tin căn nhà gần nơi con gái cô sinh sống ở Mỹ đang bốc cháy. Trong khi đó, nữ ca sĩ vẫn còn ở Việt Nam và tỏ ra vô cùng bất an khi con gái đang một mình ở xứ cờ hoa: “Nhìn hình ảnh bên Mỹ cháy gần nhà của tôi và con gái đang ở vị trí cháy, thật lo lắng. Nhưng mẹ đang ở xa, biết làm sao. Chỉ biết cầu phật trời bảo vệ cho con gái của mẹ. Con phải mạnh mẽ lên con nhé. Mẹ sẽ đền bù lại cho con”.

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Hình ảnh vụ hỏa hoạn được Phi Nhung chia sẻ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ để lại nhiều bình luận trấn an Phi Nhung và cầu mong con gái cô bình an: “Chúc cháu bình an, mong mọi người an lành, thiệt hại vật chất ở mức thấp nhất”, “Thương mẹ và chị Wendy nhiều”, “Cố gắng lên chị ơi, rồi mọi chuyện sẽ qua, thương chị quá chị ơi. Mong bé Wendy bình an”, “Cố gắng lên chị ơi. Mong cho con được bình yên”…

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Được biết, do dịch bệnh Covid-19 nên mẹ con Phi Nhung đã phải xa cách nhau nhiều tháng liền. Hiện tại, giọng ca “Chiều lên bản thượng” đang sống ở TP. Hồ Chí Minh, còn con gái đang ở Mỹ.

Bên cạnh đó, vì Wendy đang làm y tá tại Mỹ nên Phi Nhung rất lo lắng cho con trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Nữ ca sĩ từng bày tỏ nỗi nhớ con trên mạng xã hội. Về phần Wendy, cô vô cùng mạnh mẽ, thường xuyên gọi hỏi thăm và trấn an mẹ. Con gái Phi Nhung khẳng định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt và mong mẹ giữ sức khoẻ để lo cho các em.

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Ca sĩ Phi Nhung khẳng định, cô cười vì cảm thấy hạnh phúc, ấm áp khi có thể đến tận nơi giúp được người dân miền Trung đang bị ảnh hưởng của bão lũ.

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