Phát hiện thói quen cực lạ của Mỹ Tâm trên sân khấu, bạn sẽ bất ngờ khi biết lý do thực sự phía sau

Hậu trường 03/07/2018 10:24

Dù tham gia bất cứ chương trình nào thì Mỹ Tâm cũng giữ thói quen đi lui vào sau cánh gà mỗi khi kết thúc phần trình diễn, nếu biết lý do này bạn sẽ vô cùng bất ngờ.

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip tổng hợp những sự kiện có Mỹ Tâm tham gia biểu diễn. Nhiều người bất ngờ khi phát hiện ra Họa mi tóc nâu có một thói quen kỳ lạ đó là đi lui vào hậu trường sau mỗi lần kết thúc phần trình diễn.

Dù ở bất cứ chương trình nào, đối tượng khán giả phía dưới là ai thì giọng ca Ước gì luôn lễ phép cúi chào, sau đó từ từ đi giật lùi về phía sau cho đến khi khuất khán giả mới quay lưng lại để đi tiếp. Thậm chí, có những lúc sân khấu phía sau khá nhiều vật cản nhưng Mỹ Tâm vẫn không ngại đi lui với dáng vẻ khom người rất cẩn trọng. Nhiều người cho rằng, đây là một cách Họa mi tóc nâu tôn trọng khán giả. Cô thà đi lui một cách khó khăn chứ không muốn quay lưng lại với những người yêu mến mình. 

Clip tổng hợp thói quen đi lui vào sân khấu của Mỹ Tâm

Sau khi clip được chia sẻ rộng rãi, hàng ngàn cư dân mạng đã dành tặng những lời khen có cánh cho Họa mi tóc nâu. Đặc biệt, cộng đồng fan của Mỹ Tâm vốn đã yêu thương thần tượng hết lòng nay lại càng "phát cuồng" trước hành động quá sức dễ thương này của cô nàng.

Có thể nói, Mỹ Tâm là ca sĩ được yêu mến hàng đầu Việt Nam nhờ tính cách đáng yêu và hết mình vì khán giả. Nhiều năm qua, cô luôn giữ gìn hình ảnh trong sạch và chưa bao giờ sử dụng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Tài năng, đạo đức và sự thân thiện của Mỹ Tâm càng ngày càng chiếm được cảm tình của hàng triệu người hâm mộ.

Phát hiện thói quen cực lạ của Mỹ Tâm trên sân khấu, bạn sẽ bất ngờ khi biết lý do thực sự phía sau - Ảnh 1
Cư dân mạng 'phát cuồng' với hành động đáng yêu của Mỹ Tâm - Ảnh: FBNV
Phát hiện thói quen cực lạ của Mỹ Tâm trên sân khấu, bạn sẽ bất ngờ khi biết lý do thực sự phía sau - Ảnh 2
Mỹ Tâm luôn hết mình với khán giả dù tham gia bất cứ chương trình nào - Ảnh: Internet
Phát hiện thói quen cực lạ của Mỹ Tâm trên sân khấu, bạn sẽ bất ngờ khi biết lý do thực sự phía sau - Ảnh 3
Sau khi trình diễn xong, Mỹ Tâm luôn đi lui vào sau cánh gà chứ không bao giờ quay lưng với khán giả - Ảnh: Cắt từ clip
Phát hiện thói quen cực lạ của Mỹ Tâm trên sân khấu, bạn sẽ bất ngờ khi biết lý do thực sự phía sau - Ảnh 4
Mỹ Tâm thường xuyên có những hành động dễ thương trên sân khấu khiến khán giả thích thú - Ảnh: Internet
Fan "ghen tị" với người đàn ông luôn được Mỹ Tâm tin cậy và ở bên

Fan "ghen tị" với người đàn ông luôn được Mỹ Tâm tin cậy và ở bên

Mỹ Tâm luôn tin cậy sà vào lòng người đàn ông này khiến hàng triệu fan ghen tị.

Xem thêm
Từ khóa:   Mỹ Tâm thói quen lạ của Mỹ Tâm Mỹ Tâm đi lui vào sân khấu

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42