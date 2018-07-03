Phát hiện thói quen cực lạ của Mỹ Tâm trên sân khấu, bạn sẽ bất ngờ khi biết lý do thực sự phía sau

Dù tham gia bất cứ chương trình nào thì Mỹ Tâm cũng giữ thói quen đi lui vào sau cánh gà mỗi khi kết thúc phần trình diễn, nếu biết lý do này bạn sẽ vô cùng bất ngờ.
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Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip tổng hợp những sự kiện có Mỹ Tâm tham gia biểu diễn. Nhiều người bất ngờ khi phát hiện ra Họa mi tóc nâu có một thói quen kỳ lạ đó là đi lui vào hậu trường sau mỗi lần kết thúc phần trình diễn.
Dù ở bất cứ chương trình nào, đối tượng khán giả phía dưới là ai thì giọng ca Ước gì luôn lễ phép cúi chào, sau đó từ từ đi giật lùi về phía sau cho đến khi khuất khán giả mới quay lưng lại để đi tiếp. Thậm chí, có những lúc sân khấu phía sau khá nhiều vật cản nhưng Mỹ Tâm vẫn không ngại đi lui với dáng vẻ khom người rất cẩn trọng. Nhiều người cho rằng, đây là một cách Họa mi tóc nâu tôn trọng khán giả. Cô thà đi lui một cách khó khăn chứ không muốn quay lưng lại với những người yêu mến mình.
Clip tổng hợp thói quen đi lui vào sân khấu của Mỹ Tâm
Sau khi clip được chia sẻ rộng rãi, hàng ngàn cư dân mạng đã dành tặng những lời khen có cánh cho Họa mi tóc nâu. Đặc biệt, cộng đồng fan của Mỹ Tâm vốn đã yêu thương thần tượng hết lòng nay lại càng "phát cuồng" trước hành động quá sức dễ thương này của cô nàng.
Có thể nói, Mỹ Tâm là ca sĩ được yêu mến hàng đầu Việt Nam nhờ tính cách đáng yêu và hết mình vì khán giả. Nhiều năm qua, cô luôn giữ gìn hình ảnh trong sạch và chưa bao giờ sử dụng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Tài năng, đạo đức và sự thân thiện của Mỹ Tâm càng ngày càng chiếm được cảm tình của hàng triệu người hâm mộ.