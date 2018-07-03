Phát hiện thói quen cực lạ của Mỹ Tâm trên sân khấu, bạn sẽ bất ngờ khi biết lý do thực sự phía sau

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip tổng hợp những sự kiện có Mỹ Tâm tham gia biểu diễn. Nhiều người bất ngờ khi phát hiện ra Họa mi tóc nâu có một thói quen kỳ lạ đó là đi lui vào hậu trường sau mỗi lần kết thúc phần trình diễn.

Dù ở bất cứ chương trình nào, đối tượng khán giả phía dưới là ai thì giọng ca Ước gì luôn lễ phép cúi chào, sau đó từ từ đi giật lùi về phía sau cho đến khi khuất khán giả mới quay lưng lại để đi tiếp. Thậm chí, có những lúc sân khấu phía sau khá nhiều vật cản nhưng Mỹ Tâm vẫn không ngại đi lui với dáng vẻ khom người rất cẩn trọng. Nhiều người cho rằng, đây là một cách Họa mi tóc nâu tôn trọng khán giả. Cô thà đi lui một cách khó khăn chứ không muốn quay lưng lại với những người yêu mến mình.