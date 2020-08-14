Ồn ào tố chồng ngoại tình chưa kịp lắng, Âu Hà My tiếp tục đăng đàn ám chỉ kẻ đặt điều lúc nửa đêm

Hậu trường 14/08/2020 10:21

Dòng trạng thái mới nhất trên trang Facebook cá nhân của nữ giảng viên Âu Hà My khiến không ít người tò mò.

Mới đây, vụ việc nữ giảng viên xinh đẹp Âu Hà My công khai tố chồng diễn viên ngoại tình, tệ bạc khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Chẳng ai ngờ được rằng cặp đôi từng khiến nhiều người ngưỡng mộ lại đường ai nấy đi chỉ sau 11 tháng chung sống.

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Âu Hà My và ông xã diễn viên Trọng Hưng - Ảnh: Internet

Giữa lúc sự việc đang ồn ào, cư dân mạng thi nhau bàn tán thì Âu Hà My bất ngờ gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy bức xúc lên trang Facebook cá nhân lúc nửa đêm.

Cụ thể, cô viết: “Những gì tôi đã đăng tải đều phải có hình ảnh và clip chứng minh. Chứ đâu phải vài 3 trò từ nick ảo tự tạo. Lạ thay phải cố gắng bám đu theo nỗi đau của một người phụ nữ để bịa đặt một cách dã man được mới hả dạ, bạn hơi coi thường pháp luật rồi đấy”.

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Âu Hà My bất ngờ đăng story bóng gió về việc ai đó ‘bịa đặt một cách dã man’ - Ảnh: FB

Nhiều cư dân mạng không hiểu chuyện gì đang xảy ra và nhân vật mà cô nàng ám chỉ là ai. Sau khi tìm hiểu, không ít người cho rằng dòng trạng thái này của Âu Hà My có liên quan đến bài đăng của một tài khoản Facebook sở hữu hơn 300 nghìn người theo dõi.

Ngay khi ồn ào bóc phốt chồng ngoại tình nổ ra, tài khoản này đã đăng dòng trạng thái trực tiếp nhắc đến Âu Hà My và tố cáo cô bịa đặt chuyện sảy thai để đổi lấy sự thương cảm. Đồng thời, người này không ngừng mỉa mai việc dư luận đang bị dắt mũi bởi cô giảng viên xinh đẹp.

Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là đồn đoán của cư dân mạng. 

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