Ở tuổi 42, Đan Trường khổ sở vì mất trí nhớ nghiêm trọng, làm mất tiền thường xuyên

Hậu trường 28/08/2018 15:33

Ca sĩ Đan Trường khiến người hâm mộ lo lắng khi bất ngờ chia sẻ việc đang bị "mất trí nhớ một cách thảm hại". Được biết, căn bệnh này xuất hiện đã 1 năm nay và không có dấu hiệu thuyên giảm.

Ở tuổi 42, Đan Trường khiến fan lo lắng khi bất ngờ chia sẻ về căn bệnh suy giảm trí nhớ. Nam ca sĩ sinh năm 1976 cho biết, trí nhớ của anh đang ngày càng giảm sút một cách thảm hại. Không chỉ thường xuyên làm mất đồ, ông bố trẻ thậm chí còn không nhớ nổi tên nhân viên dù làm việc chung từ lâu.

Anh Bo cho biết, tình trạng suy giảm trí nhớ đã kéo dài 1 năm nay nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm. Anh hoài nghi có phải bản thân bị mắc bệnh đãng trí sớm?

Ở tuổi 42, Đan Trường khổ sở vì mất trí nhớ nghiêm trọng, làm mất tiền thường xuyên - Ảnh 1
Đan Trường chia sẻ, bệnh mất trí khiến anh gặp nhiều rắc rối - Ảnh: FBNV

Đan Trường viết: “Mình đang mất trí nhớ một cách thảm hại, không lẽ mình sẽ bị lãng trí sớm sao? Giờ không nhớ nổi đồ đạc đã để đâu, quần áo đi giặt ủi rồi cũng quên lấy. Trong vòng 3 tuần mất 3 cái mắt kính. Biết rằng có tật hay làm mất tiền nên giấu tiền đi nhưng giấu rồi không nhớ giấu chỗ nào luôn, thế là mất luôn.

Xưa giờ mình luôn tự hào là người có trí nhớ tốt. Nhưng trong vòng 1 năm nay mình hay bị quên và quên một cách kinh khủng! Buồn cười nhất là nhân viên HT mình hay làm việc thường xuyên mà mình cũng không nhớ tên gọi luôn. Nhiều khi có việc cần gọi mà lại chẳng nhớ ra tên gì, chỉ biết đứng cười để kéo dài thời gian mà rặn trí nhớ ra".

Ở tuổi 42, Đan Trường khổ sở vì mất trí nhớ nghiêm trọng, làm mất tiền thường xuyên - Ảnh 2
Anh cho biết bản thân đang mất trí nhớ thảm hại - Ảnh: FBNV

Bài viết của anh Bo được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Anh nhận không ít lời khuyên là nên ngủ đúng giờ, đủ giấc và phải chú ý hơn đến sức khỏe, không nên chạy show quá nhiều.

Ở tuổi 42, Đan Trường khổ sở vì mất trí nhớ nghiêm trọng, làm mất tiền thường xuyên - Ảnh 3
Fan khuyên anh Bo chú ý sức khỏe nhiều hơn và không nên thức khuya - Ảnh: FBNV
Ở tuổi 42, Đan Trường khổ sở vì mất trí nhớ nghiêm trọng, làm mất tiền thường xuyên - Ảnh 4
Hiện nam ca sĩ đang phải di chuyển thường xuyên giữa Mỹ và Việt Nam để thăm vợ con và chạy show - Ảnh: Internet
Ở tuổi 42, Đan Trường khổ sở vì mất trí nhớ nghiêm trọng, làm mất tiền thường xuyên - Ảnh 5
Bà xã Đan Trường đang sống và làm việc tại Mỹ - Ảnh: FBNV
Ở tuổi 42, Đan Trường khổ sở vì mất trí nhớ nghiêm trọng, làm mất tiền thường xuyên - Ảnh 6
Ở tuổi 42, Đan Trường hạnh phúc bên vợ đẹp con ngoan - Ảnh: FBNV 

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