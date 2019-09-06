‘Ở ẩn’ chán chê, Angela Phương Trinh tái xuất với hình ảnh gợi cảm, khoe ngực nở eo thon đúng chuẩn

Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Angela Phương Trinh trên trang cá nhân đang khiến cộng đồng mạng bấn loạn.

Vốn nổi tiếng là người đẹp sexy của Vbiz, nữ diễn viên Angela Phương Trinh luôn tự tin diện bikini khoe thân hình nóng bỏng trên mạng xã hội. Vòng 3 'khủng' của Angela Phương Trinh - Ảnh: Internet Tuy nhiên, hơn 1 năm trở lại đây, Angela Phương Trinh gần như biến mất khỏi các hoạt động của làng giải trí. Trang cá nhân của cô nàng cũng không còn xuất hiện những bộ ảnh diện bikini gợi cảm. Thay vào đó, nữ diễn viên tập trung làm từ thiện và tham gia các khóa tu để cân bằng cuộc sống. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước hình ảnh kín đáo và giản dị của Angela Phương Trinh.

Hình ảnh giản dị của nữ diễn viên - Ảnh: Internet Tuy nhiên mới đây, người đẹp đã có màn tái xuất sau khoảng thời gian “ở ẩn” khi đăng liền 2 bức ảnh cực sexy lên trang Instagram. Theo chia sẻ của Angela Phương Trinh, đây là một số khoảnh khắc trong buổi chụp hình của cô ở Vũng Tàu. Màn tái xuất không thể xuất sắc hơn của Angela Phương Trinh - Ảnh: Instagram Cơ bụng đáng ngưỡng mộ của người đẹp - Ảnh: Instagram Qua hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên “Mùi ngò gai” để tóc xù gợi cảm, mặc áo crop-top quyến rũ khoe khuôn ngực căng đầy và vòng eo săn chắc. Ngay lập tức, bài đăng của cô đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên”.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Instagram Dưới bài đăng của Angela Phương Trinh, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận ngợi khen sắc vóc của cô: “Quá xinh đẹp và sexy”, “Chị yêu em 6 múi rồi kìa xuất sắc quá”, “Chị đã trở lại”, “Bạn yêu đẹp như nữ thần”, “Cơ bụng ai đẹp bằng chị tôi”… Nữ diễn viên chăm chỉ tập gym cùng HLV Phạm Văn Mách - Ảnh: Internet Để sở hữu vóc dáng đáng ngưỡng mộ như hiện tại, Angela Phương Trinh đã kiên trì tập gym trong suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, vị huấn luyện viên thể hình của cô chính là lực sĩ Phạm Văn Mách.

Đăng ảnh diện váy áo trễ nải khoe dáng ‘mình hạc xương mai’ nhưng Nhã Phương lại bị fan nhắc nhở điều này Những hình ảnh mới đây của nữ diễn viên Nhã Phương khiến nhiều người xuýt xoa vì nhan sắc ngày càng mặn mà của cô. Tuy nhiên, người đẹp lại khiến fan lo lắng vì quá gầy.

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