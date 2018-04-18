Vừa bước ra từ một nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, bác sĩ Chiêm Quốc Thái bất ngờ bị một nhóm đối tượng dùng hung khí chém trọng thương.
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- Lộ hình ảnh Kỳ Duyên "quẩy" hết mình trong bar với bác sĩ Chiêm Quốc Thái
Cách đây vài giờ, bác sĩ Chiêm Quốc Thái gây chú ý khi đăng tải bài viết kể lại câu chuyện bị chém trọng thương ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo vị bác sĩ, sự việc xảy ra vào tối 28/3 sau khi anh dùng bữa tối tại một nhà hàng ở đây. Khi vừa bước ra ngoài, bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị một nhóm đối tượng tấn công dồn dập bằng hung khí dẫn đến trọng thương.
"Hiện nay, tuy vết thương và sức khoẻ đã hoàn toàn hồi phục nhưng nỗi đau tinh thần vẫn còn đó. Khi tôi ăn tối tại nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, sau khi ăn xong và bước ra xe đã bị 4 thanh niên dùng hung khí truy sát tôi ngay trên phố đi bộ mặc dù rất đông người xung quanh, với sự manh động và coi thường pháp luật của nhóm này ngay trung tâm thành phố. May mắn tôi đã chạy thoát và giữ được tính mạng, chỉ bị 2 vết chém trên vai trái và vết chém sượt ngang tay phải", bác sĩ Chiêm Quốc Thái kể lại.
Cũng theo vị bác sĩ phẩu thuật thẩm mỹ, công an đã tìm ra các đối tượng gây ra vụ án trên và đang trong quá trình điều tra danh tính kẻ chủ mưu.
Chiêm Quốc Thái hiện là giám đốc của bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ đặt tại đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Ông thường ra phố đi bộ Nguyễn Huệ ăn uống cùng bạn bè nên lọt vào tầm ngắm của nhóm đối tượng trên.
Tối 28/3, khi thấy ông Chiêm Quốc Thái vừa bước ra từ nhà hàng và chuẩn bị lên ô tô, nhóm thanh niên gồm 4 người đã lao thẳng xe gắn máy ập đến, 2 đối tượng ngồi sau nhanh chóng rút hung khí và chém liên tiếp vào người ông. Rất may, bác sĩ Chiêm Quốc Thái đá né kịp những cú chém mạnh, sau đó ngồi vào ô tô đóng cửa để thoát nạn.
Qua bài chia sẻ trên trang cá nhân, vị bác sĩ đặt nghi vấn vợ cũ có liên quan đến câu chuyện này. Ông gắn đường link một bài báo viết về vợ cũ, đồng thời mong tòa án Mỹ sẽ nhanh chóng giải quyết vụ án tranh chấp ly hôn kéo dài bao lâu nay.