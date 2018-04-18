Cách đây vài giờ, bác sĩ Chiêm Quốc Thái gây chú ý khi đăng tải bài viết kể lại câu chuyện bị chém trọng thương ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo vị bác sĩ, sự việc xảy ra vào tối 28/3 sau khi anh dùng bữa tối tại một nhà hàng ở đây. Khi vừa bước ra ngoài, bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị một nhóm đối tượng tấn công dồn dập bằng hung khí dẫn đến trọng thương.

"Hiện nay, tuy vết thương và sức khoẻ đã hoàn toàn hồi phục nhưng nỗi đau tinh thần vẫn còn đó. Khi tôi ăn tối tại nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, sau khi ăn xong và bước ra xe đã bị 4 thanh niên dùng hung khí truy sát tôi ngay trên phố đi bộ mặc dù rất đông người xung quanh, với sự manh động và coi thường pháp luật của nhóm này ngay trung tâm thành phố. May mắn tôi đã chạy thoát và giữ được tính mạng, chỉ bị 2 vết chém trên vai trái và vết chém sượt ngang tay phải", bác sĩ Chiêm Quốc Thái kể lại.