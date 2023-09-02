Những Hoa hậu Việt từng tuyên bố trả lại vương miện sau đăng quang

Tuy nhiên, tháng 9/2013, Hoàng My từng gây bất ngờ khi cắt phăng mái tóc dài đã gắn bó với hình ảnh của cô nhiều năm và tuyên bố: “Tôi để tóc dài cái mặt nhìn hiền khô, thành ra không dám làm gì trái với hình ảnh đó. Cắt đi mái tóc là tôi muốn cắt đi hai từ Á hậu phía trước tên mình. Từ nay đừng gọi tôi là Á hậu Hoàng My - hãy gọi tôi là Vũ Hoàng My”.

Vũ Hoàng My từng xuất sắc giành được ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Ngay từ những vòng đầu tiên, Hoàng My đã cho thấy được khả năng, bản lĩnh, cùng sắc vóc vượt trội của mình. Sau đó, nàng hậu tiếp tục tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn như: Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012.

Kể từ đó, Hoàng My dành nhiều thời gian ra nước ngoài để học về công nghệ làm phim, theo sở thích của mình. Những năm gần đây, người đẹp thường xuyên tham gia vào showbiz Việt với vai trò giám khảo của các cuộc thi nhan sắc lớn như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Mặc dù vậy, Hoàng My cho biết cô không từ bỏ danh phận Á hậu mà chỉ xem nó là quá khứ để tiến tới cuộc sống mới: "Tôi không từ bỏ danh phận. Tôi yêu danh hiệu và cô bé Á hậu của tôi ngày trước, nhưng nó đã là quá khứ rồi. Tôi đã sống hết và làm hết nhiệt huyết với vai trò đại diện Việt Nam trước bạn bè quốc tế. Còn bây giờ tôi muốn sống cho niềm đam mê của tôi".

Đặng Thu Thảo

Sau đêm đăng quang của Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 Lê Âu Ngân Anh, Hoa hậu tiền nhiệm Đặng Thu Thảo lên tiếng tuyên bố trả lại vương miện, từ bỏ danh hiệu hoa hậu mà cô từng đạt được vì cảm thấy kết quả bị BTC xúc phạm nặng nề.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo từng lên tiếng tuyên bố trả lại vương miện, từ bỏ danh hiệu hoa hậu mà cô từng đạt được vì cảm thấy kết quả bị BTC xúc phạm nặng nề.

Trao đổi với truyền thông, Đặng Thu Thảo cho biết: "Tôi trả lại vương miện vì đó là thông lệ bình thường. Các hoa hậu tiền nhiệm đều tiến hành nghi thức trao lại vương miện cho hoa hậu mới. Trong đêm chung kết, ban tổ chức đã không cho tôi thực hiện nghi thức này. Đó là sự xúc phạm nặng nề. Và dù vui hay không, tôi vẫn phải trả lại vương miện bởi đã hết nhiệm kỳ, không còn quyền sở hữu nữa".

Trao đổi với truyền thông, Đặng Thu Thảo cho biết: "Tôi trả lại vương miện vì đó là thông lệ bình thường. Các hoa hậu tiền nhiệm đều tiến hành nghi thức trao lại vương miện cho hoa hậu mới. Trong đêm chung kết, ban tổ chức đã không cho tôi thực hiện nghi thức này"

Hoa hậu Đặng Thu Thảo thẳng thắn chia sẻ thêm: "Tôi cảm thấy rất tủi thân. Trong 3 năm qua, tôi đã cố gắng hết lòng, hết sức. Mọi người đều thấy nỗ lực của tôi. Dù hoạt động có ấn tượng hay không, tôi vẫn giữ gìn tốt hình ảnh của mình, không hề sai phạm điều gì. Tôi luôn tự trọng với danh hiệu cao quý này. Nhưng sau đêm chung kết, tôi quá thất vọng" - Hoa hậu Thu Thảo nói thêm.

Sau nhiều ồn ào, bà Đặng Thùy Trang – chị gái Đặng Thu Thảo khẳng định, BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương và em gái đã “làm lành” nên giờ đây cô vẫn là Hoa hậu Đại dương 2017

Tuy nhiên, đến tháng 9/2022, Đặng Thu Thảo vẫn đi sự kiện với chiếc vương miện trên đầu và giữ nguyên danh xưng Hoa hậu Đại dương. Điều này khiến cư dân mạng cho rằng cô “làm màu”, “hám danh” vì đã tuyên bố từ bỏ danh hiệu nhưng giờ vẫn dùng nó để đi sự kiện. Đáp lại, bà Đặng Thùy Trang – chị gái Đặng Thu Thảo khẳng định, BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương và em gái đã “làm lành” nên giờ đây cô vẫn là Hoa hậu Đại dương 2017.

Đinh Như Phương

Ngay trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022, tân Hoa hậu - Đinh Như Phương đã quyết định trao trả vương miện trị giá 3,9 tỷ đồng cho BTC, đồng thời muốn mang nó đi đấu giá để dành toàn bộ số tiền cho các chiến sĩ biển đảo ngoài khơi xa.

Ngay trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022, tân Hoa hậu - Đinh Như Phương đã quyết định trao trả vương miện trị giá 3,9 tỷ đồng cho BTC

Cụ thể, người đẹp chia sẻ: "Đó là niềm vui hạnh phúc và niềm tin trong chặng đường sắp tới, khi trên vai tôi có một cương vị mới. Đây có thể nói là thành công đầu đời của tôi. Tôi luôn mong muốn mình có thể trở thành hoa hậu, đội trên đầu chiếc vương miện lấp lánh để lan tỏa tình yêu thương đến mọi người và hôm nay tôi đã làm được bằng sự cố gắng của bản thân”.

Người đẹp muốn mang vương miện đi đấu giá để dành toàn bộ số tiền cho các chiến sĩ biển đảo ngoài khơi xa

Nói thêm về quyết định này, Đinh Như Phương cho hay: “Dù có vương miện bên mình hay không, thì tôi chắc chắn với mọi người rằng tôi sẽ luôn cố gắng nỗ lực thay đổi bản thân, hoàn thiện mình hơn từng ngày để xứng đáng với ngôi vị cao quý này".

Hành động ý nghĩa của nàng hậu đã nhận được nhiều sự yêu mến và quan tâm của người hâm mộ

Hành động ý nghĩa của nàng hậu đã nhận được nhiều sự yêu mến và quan tâm của người hâm mộ. Được biết, chiếc vương miện của cuộc thi có tên gọi Power Of Sea - Sức mạnh của biển trị giá 3,9 tỉ đồng. Theo công bố từ BTC, vật phẩm này được chế tác từ 12 viên kim cương xanh và 3.417 viên kim cương trắng với các kích cỡ và hình dáng khác nhau.